Resident Evil Village : DLC avec Rose, mode TPS, ajouts pour le mode Mercenaires, arrivée de Re:Verse et Gold Edition

Il fallait s'y attendre, Capcom a dévoilé à l'occasion de son Showcase le premier DLC de Resident Evil Village, dénommé Les Ombres de Rose. Oui, ce contenu additionnel permettra de retrouver la fille d'Ethan et Mia Winters, de longues années après la fin de l'aventure principale.

16 ans après la fin de l'histoire, Rosemary Winters n'arrive pas à vivre une vie normale, hantée par des visions évidemment liées à ses parents et découvrant qu'elle possède d'étranges pouvoirs. Guidée par un mystérieux homme, Michael, elle va pénétrer dans le Mutamycète, un objet doté d'une conscience, afin de trouver un remède à ses pouvoirs maudits. Les ombres de Rose sera uniquement jouable à la troisième personne, et cela tombe bien, car Resident Evil Village va lui aussi avoir droit à son mode TPS, pour une expérience bien différente, mais toujours horrifique. En plus de cela, le mode Mercenaires aura du contenu supplémentaire avec la possibilité d'incarner Chris Redfield, Karl Heisenberg et Lady Dimitrescu dans de nouveaux niveaux tirés de l'aventure solo.

Les Ombres de Rose, le mode à la troisième personne et la mise à jour du mode Mercenaires seront disponibles le 28 octobre 2022 dans Resident Evil Village, et à cette même date, une Gold Edition sera lancée, regroupant le jeu et tous ces contenus. Enfin, bonne nouvelle, le mode multijoueur Resident Evil Re:Verse sera lancé le même jour, et il sera évidemment offert aux possesseurs du jeu de base.