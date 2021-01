Pour les 25 ans de la licence Resident Evil, Capcom est parti dans un délire, celui de rassembler divers héros et ennemis de plusieurs opus dans un seul et même jeu empli d'action. Ainsi, Resident Evil Re:Verse, un univers multijoueur décalé qui sera inclus avec Resident Evil Village, verra le jour en mai prochain. En attendant, certaines personnes ont accès à une bêta fermée pour tâter un peu de l'ambiance et du gameplay. Nous avons passé plusieurs heures avec cette petite expérience, il est temps de vous livrer nos premières impressions. Avant toute chose, il est bon de le rappeler, qui dit bêta, dit que le titre risque d’évoluer, que ce soit du côté des graphismes (correction de bugs) ou de la prise en main.

Il faut ce « je-ne-sais-quoi » pour marquer les esprits.

Commençons par ailleurs avec la partie visuelle. Nous n'allons pas nous attarder sur les imperfections (logique), mais plutôt nous pencher sur la direction artistique qui est quelque peu... étrange. En effet, les textures sont en cel-shading donnant un aspect très cartoon à l'image. Et sincèrement, ce n'est pas très plaisant pour les mirettes. Cependant, dans les options, il est possible de désactiver cet effet « comics » pour jouir d'un rendu plus moderne, plus « remake », plus Resident Evil. Le seul petit problème au tableau, c'est que la luminosité est trop basse, trop sombre. Alors quoi ? Nous revenons en mode « comics » pour jouir d'une lumière plus pétante afin de voir les adversaires plus facilement dans les parages. Mais bon, au moins, Capcom laisse le choix aux joueurs.

Ici notre objectif était simple : tuer un maximum d'ennemis. Plus nous en exterminons, plus nous gagnons de points, et celui qui a le plus gros score remporte la victoire ; du classique en soit. Nous commençons un match avec un héros ayant des armes, caractéristiques et habilités spécifiques. Durant nos affrontements, il est possible d'esquiver, de récupérer de gros calibres, mais aussi des capsules de « virus ». Qui permettent de ? De se transformer en une arme biologique.

En effet, lorsque nous tombons à terre, notre corps se décompose et mute en une créature plus ou moins forte. Plus nous cumulons de Capsules (deux au maximum) et plus nous aurons la chance d'incarner un monstre survitaminé, comme Nemesis ou encore le Tyran S. Et, oui, durant ces phases, nous avons pris notre pied, car nous nous sentions tout puissant et nous n'avons donné aucun répit à nos opposants. Pour finir, il y a un point qui nous a un brin dérangés, la caméra qui s'affole lorsque nous traînons près d'un mur et ciblons un ennemi : rendant certaines phases illisibles. Possible que la firme corrige ça dans la version finale.

Nos premières impressions : Peut mieux faire.



Le géant japonais veut absolument son jeu multijoueur Resident Evil, et teste différentes choses pour essayer de contenter les fans de la franchise ; et ça depuis quelques années maintenant. L'idée de base est bonne, puisque Resident Evil Re:Verse sera un énorme rassemblement de tous les opus où le but sera de tout massacrer sur son passage. Visuellement, ce n'est pas trop ça, et nous avons du gros classique dans les parages, à savoir tuer pour gagner un maximum de points pour finir sur le podium. Les joueurs risquent de faire quelques parties pour passer un peu le temps, avant de lâcher définitivement la manette. Pour capter l'attention, le géant se doit de proposer des modes divertissants, un casting varié, des environnements diversifiés et de belles récompenses/bonus pour rendre le jeu addictif. Incarner de gros boss légendaires, c'est bien, c'est amusant, mais il faut absolument ce « je-ne-sais-quoi » en plus pour marquer les esprits. Pour le coup, wait and see, nous espérons que Capcom arrivera à nous surprendre le 7 mai prochain.

