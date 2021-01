PREVIEW de Resident Evil Village : un aspect classique qui nous fait grandement saliver...

Lors d'un showcase consacré à la licence Resident Evil, Capcom a partagé de nouvelles informations sur Resident Evil Village, ainsi que diverses images et vidéos. Belle petite surprise de la part du géant japonais, les possesseurs d'une PS5 peuvent mettre la main (en exclusivité) sur une version d'essai intitulée Maiden. Ici, nous incarnons une jeune femme qui doit s’échapper d'une énorme demeure luxueuse. Point d'action dans les parages, l'objectif de la firme est de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend dans ce huitième opus.

Resident Evil Village joue avec son atmosphère particulière pour nous faire peur.

Nous commençons cette petite expérience dans un cachot lugubre, poisseux et terreux, avec quelques cadavres dans les environs. Une fois sortis de ces oubliettes, nous découvrons un manoir somptueux et radieux. Premier constat, le RE Engine nous en met plein les yeux ! Capcom amène encore une fois, avec son moteur, un aspect photoréaliste à l'image qui nous amuse les pupilles. D'un côté, nous avons des pièces macabres avec des textures nettes et funèbres. De l'autre, nous pénétrons dans des lieux chics et coquets, avec des éléments de décor très détaillés ; nous pensons plus particulièrement aux ornements dorés qui embellissent les murs. En un mot : magnifique ! Le point qui a su nous mettre une petite claque : les jeux de lumière. Les développeurs se sont amusés avec la technologie HDR pour apporter des effets d'éclairage saisissants. La flamme d'une bougie illuminant le coin d'une salle... Les rayons de notre lampe se reflétant sur des parois humides... Le rendu est sublime.

Concernant la prise en main, nous avons quelque chose de classique. Ainsi, nous pouvons courir, nous accroupir et interagir avec le décor. Nous avons un inventaire permettant de stocker les objets trouvés, afin de débloquer des passages et donc de progresser. Chose fort sympathique, nous retrouvons ce stress permanent que nous avions eu dans Resident Evil 7: Biohazard (et les premiers volets), à savoir être oppressé par un environnement cloîtré tout en nous forçant à faire des allers-retours pour résoudre de petites énigmes. Resident Evil Village joue avec son atmosphère particulière pour nous faire peur, nul besoin de Jump Scare pour faire sursauter ou bondir le cœur. Si vous mettez un casque sur les oreilles ou si vous avez un home cinéma adéquat à la maison, vous allez être oppressés, angoissés et tourmentés par les bruits environnants (craquement du bois, pas, hurlements, rires, etc.). Les ingrédients de base sont là pour nous agiter, intimider et terroriser. Un vrai régal pour les fans du genre...

Nos premières impressions : Vivement !



Quel amuse-gueule goûtu que nous avons eu en bouche... Les craintes que nous avions (ne pas avoir peur, avoir un titre linéaire) se sont légèrement atténuées avec cette minuscule aventure horrifique. Pour le coup, nous sommes curieux d'en voir plus concernant la partie action, mais nous ne nous faisons pas de souci. Si Capcom garde l’âme des Resident Evil et se base sur le septième épisode pour faire vibrer les joueurs devant leurs écrans, alors ce Resident Evil Village sera certainement une petite perle à ne pas louper. Mais ne nous emballons pas trop vite et attendons la venue de la bête le 7 mai prochain pour en avoir le cœur net.

