Resident Evil Village : date de sortie, collector, gameplay, démo exclusive à la PS5, versions PS4 et Xbox One, la totale !

Le but principal du Resident Evil Showcase était de nous montrer davantage Resident Evil Village, et c'est en toute logique que cet épisode inédit a ouvert le bal. Une bande-annonce a d'abord été diffusée, le temps de découvrir davantage cet univers sublimé par le RE Engine. Des personnages effrayants dont la matriarche Lady Dimitrescu, des mutants, une mystérieuse cérémonie, et un Ethan Winters qui n'est clairement pas le bienvenu, l'effroi se fait déjà ressentir.

Le producteur Pete Fabiano a ensuite pris la parole pour annoncer que Resident Evil Village sortira le 7 mai 2021 sur PS5, Xbox Series X et S et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One, ce qui n'avait pas été confirmé pour le moment malgré les rumeurs ! Le titre sera compatible Smart Delivery chez Xbox, et proposera une upgrade gratuite de la PS4 vers la PS5. La Deluxe Edition qui avait fuité a été confirmée, et comprendra un Trauma Pack avec l'arme Albert01 Chris, l'accessoire d'arme Mr. Everywhere, un filtre d'écran RE7 Found Footage, une musique spéciale pour les salles de sauvegarde, et même un mode de difficulté maximal. Pour les plus fortunés, une édition collector ajoutera une superbe figurine de Chris Redfield, un artbook, un steelbook et un poster. Les précommandes seront récompensées par l'accessoire d'arme Mr. Raccoon et un kit de survie, et même une mini bande-son numérique sur le PlayStation Store. Sinon, pour les retardataires, un pack Resident Evil Village et Resident Evil 7: Biohazard sera proposé pour 79,99 $ en numérique, contre 69,99 $ pour la Deluxe Edition.

Est alors venu le temps de présenter du gameplay avec un florilège de scènes en tout genre, montrant les qualités graphiques du jeu, les scènes d'action façon FPS, la variété des armes, la présence d'un marchand récurrent, de quêtes secondaires, ou encore d'un couteau pour casser bien des objets dans le décor.

Ce nouvel opus propose une action palpitante dans l'ambiance Survival/Horror propre à la série. L'équipe de développement a révélé plusieurs nouveaux détails, dont certaines caractéristiques qui rappellent les éléments favoris des fans des précédents jeux Resident Evil. Ethan, pourra désormais acheter, vendre et améliorer des armes grâce à un marchand surnommé "The Duke". En utilisant des recettes et des objets trouvés dans le jeu, il pourra fabriquer des items nécessaires à sa survie dans cette région hostile. L'utilisation de ces éléments impliquera également une planification plus stratégique, avec un système d'inventaire revisité qui rappellera des souvenir aux habitués de la licence. Les ennemis variés apparaissant dans le showcase d'aujourd'hui ne sont que quelques exemples de ceux impliqués dans Resident Evil Village. Les véloces créatures qui traquent sans relâche Ethan et les mystérieuses filles de Lady Dimitrescu, qui peuvent se transformer en essaims d'insectes, ne sont qu'une des nombreuses menaces auxquelles il devra faire face. Chaque type d'adversaires aura ses propres stratégies d'attaques. Les joueurs devront donc adapter leurs actions et décider en un éclair quand attaquer, parer ou fuir. Ethan ajoutera d'ailleurs à son arsenal, un nouveau coup de pied afin de créer de la distance avec ses ennemis et gagner un temps précieux pour décider de son prochain mouvement.

Une démo exclusive à la PS5 a aussi été annoncée au passage, et elle est disponible dès aujourd'hui sur le PlayStation Store. Elle se nomme Maiden, et nous fait incarner une jeune fille devant s'échapper du château au cœur de l'histoire, incapable de se battre ou de se défendre. À noter que le récit n'est pas une portion de ce que nous retrouverons dans le jeu final, mais bien un niveau exclusif. Plus tard au printemps, une autre démo sortira elle sur toutes les plateformes, mais aucun détail supplémentaire n'a été donné.

Enfin, c'est le mode multijoueur Resident Evil Re:Verse qui a été présenté, mais nous lui avons consacré un article dédié. Vous savez désormais tout ou presque sur ce Resident Evil Village, dont les précommandes ouvriront dans les heures qui viennent.