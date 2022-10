Resident Evil Village Gold Edition et l'Extension Winters sont de sortie, les nouveautés rappelées dans une bande-annonce de lancement

La semaine dernière, nous avons fait le plein d'annonces en lien avec la licence Resident Evil, avec d'un côté le remake de Resident Evil 4 et principalement de l'autre Resident Evil Village Gold Edition. L'attente des nouveautés pour ce dernier épisode n'aura pas été longue puisqu'elles débarquent ce vendredi sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Si vous possédez déjà le jeu de base, il faudra opter pour l'Extension Winters coûtant 19,99 €, rajoutant ainsi la possibilité de jouer en vue à la troisième personne tout au long du scénario, de nouveaux personnages jouables dans le mode Mercenaires et un DLC scénarisé venant conclure la saga de la petite famille débutée dans RE7, Les Ombres de Rose.

Si la bande-annonce de lancement ne vous suffit pas, voici de quoi vous rafraîchir la mémoire ou vous mettre à la page :

Vue à la troisième personne Les joueurs peuvent désormais choisir de parcourir la campagne principale du jeu en vue subjective pour une immersion maximale, comme à sa sortie initiale, ou en « vue à la troisième personne », pour profiter de toutes les animations ajoutées à Ethan Winters lors de sa traversée horrifique du Village et de ses environs. Chapitre additionnel « Les Ombres de Rose » Se déroulant 16 ans après les évènements de l'histoire principale, « Les Ombres de Rose » poursuit et clôt la saga de la famille Winters. En proie à de certaines difficultés dues à sa condition, Rose Winters plonge dans un royaume de la conscience à la recherche d'un remède à ses pouvoirs bien encombrants. Elle devra affronter ses peurs dans ce monde de cauchemars, en utilisant ses étranges capacités pour échapper et vaincre les ennemis inédits et autres menaces qui cherchent à l'entraîner dans les ténèbres. Contenu Additionnel « Mercenaires – Nouvelles Missions » Les amateurs de scoring vont également bénéficier de nouveaux personnages jouables dans le mode « Mercenaires ». Ethan Winters y est en effet rejoint par le légendaire agent du BSAA Chris Redfield, Lord Karl Heisenberg et la comtesse Alcina Dimitrescu. Une fois entrés dans la mêlée, ils déchaîneront les poings dévastateurs de Chris, les dons magnétiques d'Heisenberg et les capacités surnaturelles de Lady Dimitrescu. Chaque personnage possède sa propre palette d'attributs et d'atouts qui l'aideront à se frayer un chemin parmi les ennemis dans ce mode amélioré qui comprend également de nouvelles zones d'affrontement et un ajustement de l'équilibrage.

Par ailleurs, Resident Evil Re:Verse est lui aussi de sortie sur PS4, Xbox One et PC, évidemment jouable sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, le tout gratuitement si vous possédez une copie de ce huitième épisode numéroté.

Et si vous possédez une Switch, RE Village est désormais disponible dans une Cloud Version sur l'eShop au prix de 39,99 €, mais il faudra patienter jusqu'au 2 décembre avant de pouvoir découvrir la Winters' Expansion sur cette plateforme. Une version Mac a aussi vu le jour ce vendredi, si jamais vous jouez sur cette plateforme, mais aucune date pour le contenu supplémentaire n'est connue à l'heure actuelle.

Resident Evil Village Gold Edition est vendu 49,99 € sur Amazon.