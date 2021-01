Resident Evil Re:Verse, le mode multijoueur de Resident Evil Village avec Claire, Leon et les autres officialisé, tous les détails

Si le Resident Evil Showcase nous a surtout permis d'en apprendre plus sur Resident Evil Village en lui-même, il a aussi été l'occasion de découvrir Resident Evil Re:Verse, le mode multijoueur gratuit compris avec le jeu. Un premier teaser a officialisé cette expérience en ligne qui viendra célébrer les 25 ans de la saga, en regroupant des personnages cultes dans un univers aux contours épaissis façon cel-shading.

Jouez avec Leon, Claire, Nemesis, Mr. X, Hunk, Chris, Ada et Jack Baker dans des matchs à mort impliquant 4 à 6 personnes, prenant notamment place dans une arène inspirée du Raccoon City Police Department. Des ennemis dirigés par l'IA comme Hunter Gamma et Molded viennent semer la zizanie, et des armes biologiques peuvent être utilisées pour renverser la partie. Il est pour rappel possible de s'inscrire pour une bêta ouverte qui se déroulera sur PS4 et Xbox One du 27 au 29 janvier, alors les informations devraient pleuvoir rapidement. Plusieurs choses à savoir sur ce projet ont tout de même été précisées par Capcom :

Si vous achetez Resident Evil Village sur PlayStation 5, la version de Resident Evil Re:Verse sera celle pour PlayStation 4, et si vous achetez Resident Evil Village sur Xbox Series X, la version de Resident Evil Re:Verse sera celle pour Xbox One.

Resident Evil Re:Verse est un titre multijoueur uniquement en ligne. Les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 nécessitent un abonnement au PlayStation Plus, et les versions Xbox One et Xbox Series nécessitent un abonnement au Xbox Live Gold pour jouer.

Les détails concernant la période d'exploitation de Resident Evil Re:Verse, y compris le début de sa disponibilité et toute annonce potentielle relative à la fin du service, peuvent être trouvés sur le site officiel.

Veuillez noter que, selon le moment de votre achat de Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse peut déjà ne plus être disponible, et que le titre peut devenir disponible par d'autres moyens à l'avenir.

Les codes pour les contenus à télécharger sont inclus dans la version physique de Resident Evil Village. Si vous achetez la version numérique, vous pouvez télécharger les contenus depuis le magasin où vous avez acheté le jeu.

Les codes ne sont plus valides si les contenus ne sont plus disponibles. Un combat à mort pour les fans de Resident Evil ! Dans Resident Evil Re:Verse, mettez votre habileté à l'épreuve dans des combats à mort de 4 à 6 joueurs. Incarnez vos personnages favoris et renversez le cours de la bataille à l'aide des puissantes armes biologiques. Les règles du jeu sont simples. Les combats à mort durent 5 minutes, et le joueur avec le plus de points remporte la partie ! Utilisez les armes et les objets disponibles pour vaincre tous vos adversaires ! Renversez la situation avec les armes biologiques ! Lorsque votre personnage est éliminé, il se transforme en terrifiante arme biologique. Récoltez les capsules de virus pour vous transformer en une arme biologique encore plus puissante ! Si vous éliminez votre assassin en tant qu'arme biologique, vous obtenez encore plus de points !

Resident Evil Re:Verse sera inclus dans Resident Evil Village et sera à fortiori disponible lui aussi le 7 mai 2021 : rien n'indique pour le moment qu'il pourra être acquis d'une autre manière.

