Resident Evil Re:Verse : une première mise à jour avec une map et un personnage gratuits, et des skins payantes

Après une longue attente, Resident Evil Re:Verse est enfin jouable par les détenteurs de Resident Evil Village depuis la sortie de la Gold Edition il y a quelques jours. Ce mode multijoueur proposant des Matchs à Mort à 6 joueurs est voué à évoluer avec le temps, et sa première mise à jour vient d'ailleurs d'être déployée.

Même si le titre mélange les épisodes, c'est bien du contenu de Resident Evil Village qui vient d'être ajouté, au travers de la map VILLAGE justement, et de Tundra en personnage jouable. Les tenues de Chris et Jill dans Resident Evil 5 ont également été intégrées à la boutique, et sont donc payantes, tandis qu'un Passe Premium Deluxe lui aussi tarifé permet de débloquer des récompenses supplémentaires dont des costumes pour Leon et Ada.

La première mise à jour tant attendue est désormais disponible en téléchargement, avec le niveau inédit VILLAGE, ainsi qu'un nouveau personnage jouable : Tundra, membre de l'escouade Hound Wolf. Niveau de combat inédit : VILLAGE

Ce village désolé sert de cadre à Resident Evil Village. Le terrain est centré sur la statue de la Vierge guerrière, située sur la place du village, et comprend plusieurs zones dégagées ainsi que d'autres offrant de nombreux abris. Nouveau personnage jouable : Tundra

Membre de l'escouade d'élite Hound Wolf dirigée par Chris Redfield, Tundra rejoint le combat en tant que personnage jouable ! Cette spécialiste des poisons et virus est un personnage hautement technique, qui déroute ses adversaires avant d'asséner une attaque dévastatrice. Nouvelles tenues DLC en vente dès maintenant

Deux nouvelles tenues DLC, « Chris : Kijuju Resident Evil 5 » et « Jill : Tenue de combat Resident Evil 5 », sont maintenant en vente ! En outre, un Passe Premium deluxe est également disponible à l'achat, avec des tenues pour Leon et Ada, ainsi que des récompenses supplémentaires pour les défis du Passe Premium.

