Resident Evil Requiem : où précommander la Deluxe Edition Steelbook ?

Des millions de fans attendent avec impatience la sortie de Resident Evil Requiem en début d'année prochaine. Tout récemment, Capcom a dévoilé les différentes éditions physiques de son survival horror. Le Japon aura droit à une édition collector avec un support en acrylique à l’effigie de l’héroïne Grace Ashcroft, tandis que le reste du monde devra se contenter d'éditions Deluxe, dont une avec un steelbook.

Où précommander Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook ?





Amazon est pour l'instant le seul revendeur à avoir ouvert les précommandes de Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook. Une version physique affichée à 94,99 € sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch 2, dont voici le contenu :

Le jeu Resident Evil Requiem ;

; Un steelbook ;

Une carte lenticulaire ;

Cinq costumes, dont celui de Lady Dimitrescu pour Grace ;

Quatre skins d'armes, dont Apocalypse pour le S&S M232 ;

Deux filtres, dont Apocalypse ;

Deux porte-bonheurs d'armes, dont Mr. Raccoon ;

Le pack audio Raccoon City Classic ;

Les dossiers : Lettres de 1998.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





En guise de bonus de précommande, les joueurs pourront obtenir la tenue Apocalypse pour Grace Ashcroft. La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2.

