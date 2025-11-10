Actualité
Resident Evil Requiem 11 07 06 2025

Resident Evil Requiem : où précommander la Deluxe Edition Steelbook ?

Source: Amazon

Capcom propose une édition Deluxe agrémentée d'un steelbook pour son prochain gros jeu Resident Evil. Un revendeur lance les précommandes.

Des millions de fans attendent avec impatience la sortie de Resident Evil Requiem en début d'année prochaine. Tout récemment, Capcom a dévoilé les différentes éditions physiques de son survival horror. Le Japon aura droit à une édition collector avec un support en acrylique à l’effigie de l’héroïne Grace Ashcroft, tandis que le reste du monde devra se contenter d'éditions Deluxe, dont une avec un steelbook.

Où précommander Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook ?

Amazon est pour l'instant le seul revendeur à avoir ouvert les précommandes de Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook. Une version physique affichée à 94,99 € sur PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch 2, dont voici le contenu :

  • Le jeu Resident Evil Requiem ;
  • Un steelbook ;
  • Une carte lenticulaire ;
  • Cinq costumes, dont celui de Lady Dimitrescu pour Grace ;
  • Quatre skins d'armes, dont Apocalypse pour le S&S M232 ;
  • Deux filtres, dont Apocalypse ;
  • Deux porte-bonheurs d'armes, dont Mr. Raccoon ;
  • Le pack audio Raccoon City Classic ;
  • Les dossiers : Lettres de 1998.

Resident Evil Requiem – Edition Deluxe (Steelbook PlayStation 5) à 94,99 € sur Amazon

 

Resident Evil Requiem – Edition Deluxe (Steelbook Switch 2) à 94,99 € sur Amazon

 

Resident Evil Requiem – Edition Deluxe (Steelbook Xbox Series X) à 94,99 € sur Amazon

Resident Evil Requiem – Edition Deluxe Steelbook

Quand sortira Resident Evil Requiem ?

En guise de bonus de précommande, les joueurs pourront obtenir la tenue Apocalypse pour Grace Ashcroft. La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2.

Mots-clés

