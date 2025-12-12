Resident Evil Requiem : Leon enfin officialisé avec une sanglante bande-annonce

Capcom nous avait donné rendez-vous cette nuit, lors de la cérémonie des Game Awards 2025, pour découvrir une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem. Le survival-horror sortira en février prochain et mettra en scène Grace Ashcroft, la fille d'Alyssa (Resident Evil Outbreak). Mais, comme le laissaient entendre les rumeurs et les fuites, Grace ne sera pas seule.

Leon confirmé dans Resident Evil Requiem !





Oui, comme il fallait s'en doute, Leon S. Kennedy sera jouable dans Resident Evil Requiem. Évidemment plus âgé que lors de son premier jour au commissariat de Raccoon City, Leon va faire son grand retour dans un jeu inédit, ce n'était pas arrivé depuis Resident Evil 6 en 2012. Quelques extraits de gameplay sont dévoilés en fin de bande-annonce, Leon est aussi bourrin qu'à l'époque !

Présentation de Resident Evil Requiem





Préparez-vous à échapper à la mort dans une expérience intense qui vous glacera le sang. Une nouvelle ère de survival horror commence. Les avancées technologiques alliées à la riche expérience de l'équipe de développement donnent naissance à une histoire aux personnages fascinants et à un gameplay plus immersif que jamais.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2. Vous pouvez le précommander à 59,99 € chez Leclerc.