L'autre jeu des créateurs d'ARC Raiders abandonne une console majeure

Ces dernières semaines, Embark Studios a rencontré un fort succès critique et commercial avec ARC Raiders. L'extraction shooter a réuni plus de 700 000 joueurs en simultané et s'est déjà vendu à plus de quatre millions d'exemplaires sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Mais avant lui, Embark Studios avait sorti The Finals, un FPS compétitif free-to-play disponible sur ces mêmes plateformes, ainsi que sur PlayStation 4.

The Finals abandonne la PS4





Embark Studios ne va évidemment pas abandonner totalement The Finals, mais comme il l'annonce dans un message accompagnant le lancement de la mise à jour 8.9, une console va être mise sur le carreau. Le studio annonce que The Finals ne sera plus disponible sur PS4 à partir du 18 mars 2026, au lancement de la Saison 10. Embark Studios s'explique :

À chaque nouvelle saison de The Finals, notre technologie repousse les limites grâce à des fonctionnalités récentes comme la Destruction Fluide et les Replays Instantanés, ainsi qu'à des améliorations majeures en termes de performances et d'optimisation. Ces améliorations façonnent l'avenir du jeu, mais elles sollicitent davantage le matériel qui le fait tourner. Avec cette évolution constante, il devient de plus en plus difficile de maintenir et d'optimiser la compatibilité avec la PlayStation 4 sans limiter les fonctionnalités et les modes de jeu que nous souhaitons créer. Certains de nos systèmes les plus récents ne sont tout simplement pas compatibles avec la technologie de la génération précédente, et garantir une expérience identique à nos joueurs sur toutes les plateformes implique des compromis difficiles. Dès le début de la Saison 10 (18 mars 2026), nous mettrons fin à la version PlayStation 4 de The Finals et concentrerons notre soutien sur les plateformes plus récentes. À partir de ce moment, vous devrez jouer sur l'une de ces plateformes pour continuer à profiter du jeu (votre progression et vos achats seront enregistrés dans votre ID Embark et transférés sur la plateforme de votre choix). Nous finalisons actuellement les détails et nous vous communiquerons plus d'informations prochainement. Notre priorité est désormais d'offrir la meilleure expérience possible sur les plateformes modernes, en tirant pleinement parti des technologies qui font progresser The Finals. Nous sommes infiniment reconnaissants envers tous les membres de la communauté PS4 !

Un jeu toujours populaire, mais une console vieillissante





The Finals n'aura malheureusement pas fait long feu sur PlayStation 4. Il faut dire que la console de salon de Sony accuse son âge, elle a été lancée sur le marché en 2013. La PS5 compte déjà plus de 84 millions d'exemplaires vendus, les joueurs sur PS4 devaient se faire de plus en plus rares, d'où la décision d'Embark Studios d'abandonner cette plateforme. La progression peut évidemment être retrouvée sur PC, PS5 ou Xbox Series X|S.

En parallèle, Embark Studios s'occupe activement d'ARC Raiders. L'extraction shooter a déjà eu droit à sa première extension. Vous pouvez acheter ARC Raiders à 35,99 € sur Gamesplanet.