Gwent : CD Projekt développe un autre jeu de cartes solo dans l'univers de The Witcher

Les fans de The Witcher connaissent déjà bien le Gwent, un jeu de cartes apprécié de tous les habitants de cet univers imaginaire. CD Projekt a déjà dans son catalogue GWENT: The Witcher Card Game, un jeu vidéo multijoueur axé sur le PvP et un modèle live service avec du contenu additionnel régulier, ainsi que son spin-off The Witcher Tales: Thronebreaker.

Mais le studio polonais aime le Gwent et il développe actuellement un autre jeu de cartes, qui sera cette fois solo. Dénommé Project Golden Nekker, il sera stand-alone, vous n'aurez donc pas besoin d'avoir GWENT: The Witcher Card Game ou The Witcher Tales: Thronebreaker dans votre bibliothèque pour y jouer. C'est IGN qui dévoile l'information, affirmant que le titre est prévu pour sortir en 2022. Si le développement se passe bien, évidemment. Paweł Burza a déjà déclaré :

Ce n'est pas un autre jeu Witcher Tales, mais quelque chose de différent. Nous visons à fournir un jeu solo captivant aux joueurs qui préfèrent ça au Gwent multijoueur compétitif.

CD Projekt tease ce projet depuis quelques mois, mais nous avons aujourd'hui de nouvelles images, à admirer sur la seconde page. Enfin, IGN rappelle qu'à la sortie de The Witcher Tales: Thronebreaker, des cartes tirées de ce titre avaient été rajoutées dans GWENT: The Witcher Card Game. La roadmap de la licence annonce l'arrivée de nouvelles cartes pour ces jeux en avril, juillet, octobre et décembre 2022, le journal table donc sur un lancement du Project Golden Nekker en octobre 2022, les jeux de la franchise The Witcher sortant toujours en mai ou en octobre. Vous pouvez retrouver Gwent : L'art du jeu de cartes de The Witcher à 35 € sur Amazon.