Gwent : le Project Golden Nekker de CD Projekt ne sortira pas sur consoles

Ce n'est pas un secret, CD Projekt développe un nouveau jeu vidéo de Gwent, le jeu de cartes issu de l'univers de The Witcher. Ce Project Golden Nekker sera stand-alone et jouable entièrement en solo. Même si nous ne savons pas encore grand-chose sur ce titre, les mauvaises nouvelles tombent déjà.

Paweł Burza de chez CD Projekt a en effet confirmé à IGN que ce Project Golden Nekker ne sortira pas sur consoles, mais uniquement sur PC, iOS et Android. Une information un peu décevante, mais pas étonnante, le studio a arrêté le développement des versions PS4 et Xbox One de GWENT: The Witcher Card Game, le titre étant bien moins populaire sur ces plateformes. Peu avant, c'est le directeur du jeu Vladimir Tortsov qui déclarait :

Les consoles, nous les avons laissées pour une bonne raison. Il y avait évidemment du bon à leur sujet, sinon le jeu ne serait pas sorti sur consoles en premier lieu, mais pour les jeux live service avec des mises à jour fréquentes, c'était une expérience vraiment difficile... Dans l'ensemble, puisque nous ne sommes plus là, nous ne prévoyons pas de porter l'un de nos spin-offs sur consoles à ce stade.

Le Gwent, ce sera donc sur ordinateurs, mobiles et tablettes uniquement. Project Golden Nekker est pour rappel attendu en fin d'année 2022, nous devrions donc découvrir son vrai nom et son contenu dans les prochains mois. Vous pouvez retrouver GWENT: The Witcher Card Game et ses extensions sur GOG.com.