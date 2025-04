ARC Raiders : l'autre jeu des créateurs de The Finals se laissera encore approcher dans quelques jours

Lors des Game Awards 2021, nous découvrions ARC Raiders, un jeu de tir multijoueur annoncé comme un titre PvP, qui sera finalement PvPvE. Un jeu qui fait de l'œil aux amateurs du genre, son développeur Embark Studios a été fondé par Patrick Söderlund, un ancien de chez DICE (Battlefield), mais le titre a été repoussé pour laisser place à The Finals. Une alpha fermée a déjà eu lieu, mais Embark veut remettre ça.

Les développeurs annoncent que le second test technique d'ARC Raiders aura lieu du 30 avril au 4 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Les joueurs intéressés sont invités à s'inscrire sur le site officiel du jeu, ARC Raiders sera ainsi jouable pour la première fois sur consoles de salon, Embark Studios affirme avoir amélioré pas mal de fonctionnalités, rajouté des ennemis, des armes, des gadgets et de l'équipement et approfondi le système de progression et de craft pour ce second test technique. Les joueurs pourront même découvrir un aperçu du Battle Pass, le titre n'échappera pas à ce contenu saisonnier.

Pour rappel, avec son nouveau format PvPvE façon extraction shooter, ARC Raiders ne sera pas free-to-play, un modèle économique qui peut faire grincer des dents et qui rappelle tristement Concord. Espérons que ce titre ne suive pas le même chemin que celui de Firewalk Studios. La version finale d'ARC Raiders est attendue dans le courant de l'année 2025, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.