ARC Raiders : une date de sortie pour le jeu de tir PvPvE par les développeurs de The Finals

ARC Raiders se fait attendre depuis un long moment, Embark Studios l'a mis de côté pour se focaliser sur The Finals, un FPS PvP. Le studio est désormais prêt à s'occuper de ce second jeu et a dévoilé une nouvelle bande-annonce d'ARC Raiders lors du Summer Game Fest Live 2025, à redécouvrir juste ici :

Embark Studios rappelle qu'ARC Raiders s'est déjà laissé approcher avec des tests techniques, quelques joueurs ont déjà mis les mains sur le titre et les développeurs vont corriger des bugs, optimiser le jeu et ajuster l'équilibrage d'ici le lancement. Côté contenu, nous aurons également droit à de nouvelles zones, des objectifs inédits et davantage de contenu.

Dans ARC Raiders, vous incarnez un Raider, un éclaireur armé évoluant dans un monde en ruines, infesté de machines ARC conçues pour tuer, d'autres Raiders hostiles, et de dangers imprévisibles. Entre combats sous haute tension et exploration d'un monde ouvert regorgeant de ressources à saisir, les joueurs doivent récupérer un maximum de butin en surface pour bâtir leur base dans les profondeurs de Speranza.

La date de sortie d'ARC Raiders est fixée au 30 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.