THE FINALS : premier trailer de gameplay spectaculaire pour le free-to-play d'Embark et ses décors destructibles

Patrick Söderlund, ancien directeur de DICE, est désormais à la tête de sa propre équipe, Embark Studios. La société a annoncé ARC Raiders comme son premier jeu, mais le TPS coopératif et futuriste en free-to-play a finalement été reporté à 2023 pour laisser la place à un autre projet.

Cet autre projet, c'est THE FINALS, un autre free-to-play cette fois en vue FPS dévoilé par un teaser à la gamescom. Il s'agira d'un jeu de tir multijoueur nous amenant dans un monde où des joueurs s'affrontent dans des combats numériques spectaculaires. La première bande-annonce de gameplay vient d'être dévoilée et elle en met plein la vue, grâce à des scènes d'action dynamiques et surtout des décors hautement destructibles qui devraient donner lieu à des parties explosives.

SEREZ-VOUS À LA HAUTEUR ?

Chers téléspectateurs, vous l'attendiez : THE FINALS accepte de nouveaux concurrents, autrement dit, VOUS ! Eh oui ! Bientôt, le monde pourrait VOUS regarder démonter nos dernières arènes dynamiques et connaître la gloire éternelle !

Comme vous le savez, THE FINALS est le plus grand jeu de combat au monde ! Nos concurrents se connectent à notre monde virtuel et rejoignent des équipes dans des tournois palpitants, s'affrontant dans nos sublimes arènes inspirées de lieux réels qu'ils peuvent modifier, exploiter et même détruire.

Bien sûr, vous pouvez juste viser et tirer, mais ceux qui ajoutent à leur arsenal nos environnements soigneusement conçus ont plus de chances de progresser. Alors, faites tout pour gagner ! Rasez les arènes ! Dégommez vos adversaires à coup de boulets ! N'abattez pas qu'une pluie de balles sur vos ennemis, abattez des bâtiments !

LE MONDE VOUS REGARDE

THE FINALS mise sur le spectacle, alors régalez vos fans de combats captivants et de votre style personnel en luttant pour la renommée mondiale et le soutien de nos éminents sponsors.

Jouez à votre façon : que vous approchiez furtivement les escouades ennemies un katana en main, ou que vous fassiez sauter tout un bâtiment, dans THE FINALS, c'est VOUS qui choisissez ! Avec des compétences variées et un large éventail d'armes et de gadgets, vous aurez tous les outils pour définir votre style de jeu !

Le monde est votre arme (et votre ennemi) : un concurrent aguerri peut mettre le monde à feu et à sang, mais vous avez encore mieux dans votre arsenal : la destruction environnementale ! Toutes nos arènes peuvent être altérées, utilisées ou ravagées... et pas uniquement par vous.

Étoile montante : prêt pour votre gros plan ? Comme toute vraie star de THE FINALS, montrez-vous sous votre meilleur jour ! Rassemblez des fans et gagnez en notoriété avec un avatar unique, grâce à nos généreux sponsors et nos vastes options de personnalisation !

DEVENEZ CÉLÈBRE

C'est la chance de votre vie. Des arènes inspirées de lieux emblématiques, une destruction inégalée et des possibilités tactiques infinies vous attendent. À vous de les maîtriser pour que les portes de la célébrité s'ouvrent à vous. Vos adversaires bénéficieront des mêmes opportunités, alors à vous de faire preuve de plus d'ingéniosité. Serez-vous à la hauteur ? Serez-vous la prochaine superstar mondiale ?

Saurez-vous tirer votre épingle du jeu dans THE FINALS ?