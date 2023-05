Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, premier trailer de gameplay et date de sortie pour le nouveau jeu d'enquête

En plus de Le Crime de l'Orient Express développé par Microids Lyon, l'éditeur français prépare une suite directe à Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases. Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case a été annoncé pour cet été il y a quelques semaines, alors via un simple logo, il revient aujourd'hui avec une bande-annonce de gameplay et une date de sortie plus précise.



La vidéo nous montre ainsi les premiers pas du héros d'Agatha Christie à Londres, alors qu'il était chargé de transporter et protéger une œuvre d'art inestimable avec son nouvel acolyte Arthur Hastings. Leur virée va prendre un drôle de tournant quand l'œuvre sera volée lors de sa soirée d'inauguration, déclenchant une succession de recherche d'indices, interrogatoires, énigmes et créations de cartes mentales.

Ce récit original, intégralement doublé en français, anglais ou allemand, sera disponible le 29 août 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch. Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case peut d'ores et déjà être précommandé à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.