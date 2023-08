Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, les cellules grises s'activent dans la bande-annonce de lancement

Microids aime les jeux vidéo adaptés d'œuvres cultes, et il a confié à Blazing Griffin le développement d'Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, lui qui s'était déjà fait la main sur le genre avec son prédécesseur, Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases. Et la nouvelle enquête du détective belge est disponible, place à la bande-annonce de lancement :

Comme son nom l'indique, Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case nous emmène cette fois à Londres, pour assurer la sécurité d'un tableau qui va quand même être volé pendant le vernissage de l'exposition. Cet épisode introduira pour la première fois Arthur Hastings, l'acolyte de Hercules Poirot, les deux hommes vont devoir mener l'enquête pour retrouver la peinture en cherchant des indices, en discutant avec des personnages et en reliant les informations avec un système de correspondances et de cartes mentales.

Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à 39,99 € sur Amazon.

