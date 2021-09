Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, une bande-annonce et un carnet des développeurs dévoilés

En juillet dernier, Microids dévoilait Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, nouveau jeu d'aventure et d'enquêtes avec le célèbre détective belge moustachu qui suivra l'une de ses premières affaires, alors qu'il n'était qu'officier de police. Cette semaine, le studio est de retour avec deux nouvelles vidéos.

Une bande-annonce est d'abord à retrouver ci-dessus, présentant en détail Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, que ce soit son scénario ou son gameplay, avec notamment la carte mentale du détective, qui devra utiliser ses cellules grises pour relier des indices et résoudre l'enquête. Dans la seconde vidéo, plus bas, ce sont les développeurs Neil McPhillips et Justin Alae-Carew de chez Blazing Griffin qui prennent la parole pour discuter de leur jeu, qui propose une histoire originale fidèle aux œuvres de la romancière anglaise. L'occasion de revoir encore une fois du gameplay, mais surtout de comprendre comment il a été conçu.

La date de sortie d'Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases est fixée au 28 septembre 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera évidemment jouable sur PS5 et Xbox Series X|S mais sans améliorations. Vous pouvez précommander le jeu à 33,99 € sur Amazon.