Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, un nouveau jeu d'aventure dévoilé par Microids

Après avoir développé Agatha Christie: The ABC Murders, Microids ne lâche pas les romans de l'écrivaine anglaise et vient de dévoiler aujourd'hui un nouveau jeu d'aventure, Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases. Cette fois, le studio français ne sera cependant qu'éditeur, il a confié le développement à Blazing Griffin (Murder Mystery Machine, The Ship: Remasted, Murderous Pursuits), en collaboration avec Agatha Christie Limited.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases se présente comme un jeu d'enquête et d'aventure avec une version rajeunie du célèbre détective, c'est la mode, qui vivra là l'une de ses premières enquêtes, alors qu'il n'était qu'officier de police. Les développeurs promettent « une expérience intrigante et originale », mais également une grande fidélité aux œuvres d'Agatha Christie. Voici le scénario du jeu et quelques points notables :

Au début de sa carrière de détective, le jeune Hercule Poirot est invité à une réception par l'influente famille Van den Bosch, à l'occasion de l'annonce des fiançailles de leur fille. Mais les tensions entre les invités s'animent alors qu'une tempête de neige s'abat sur la ville, emprisonnant toutes les personnes présentes dans le manoir. L'heureux événement est bientôt entaché par le meurtre de l'un des invités... Poirot, au bon endroit au bon moment, se lance alors dans une nouvelle enquête. Quels secrets enfouis et rivalités mortelles va-t-il percer à jour ? (Re)découvrez l'enquêteur de légende dans une affaire de meurtre inédite, en incarnant le jeune Hercule Poirot au cours de ses premières années en tant que détective, alors qu'il a encore tout à prouver.

Mettez vos petites cellules grises à l'épreuve en utilisant vos talents de déduction pour connecter les indices dans votre carte mentale. Celle-ci vous permettra de visualiser et d'associer entre eux les différents éléments de l'enquête pour en tirer vos propres conclusions... et révéler au grand jour le coupable au cours d'un dénouement surprenant !

Résolvez une affaire criminelle complexe et découvrez ce qui se cache derrière les apparences trompeuses de la famille Van den Bosch.

Interrogez tous les suspects et réussissez à leur soutirer des informations précieuses à leur insu. Relevez le moindre comportement suspect et dévoilez les secrets et rivalités cachées de la haute société belge.

Explorez une maison luxueuse pleine de mystères. Le meurtrier ne sera pas votre seule énigme...

La date de sortie d'Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases est fixée au 28 septembre 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Microids précise que le titre sera compatible avec les PS5 et Xbox Series X|S, mais ne vous attendez pas à voir d'améliorations techniques sur ces plateformes. Vous pouvez retrouver les romans d'Agatha Christie sur Amazon.