Sherlock Holmes: Chapter One précise sa période de sortie avec une amusante image

Après un petit écart avec The Sinking City, Frogwares va revenir à ce qui fait son succès depuis des années, les jeux d'aventure avec Sherlock Holmes. Le prochain volet reviendra sur la jeunesse du célèbre détective anglais, alors qu'il doit percer un mystère sur une île de la Méditerranée.

Officiellement, ce Sherlock Holmes: Chapter One est attendu dans le courant de l'année 2021 sur ordinateurs et consoles de salon, les joueurs se doutaient que le lancement se ferait en fin d'année, mais c'est désormais confirmé aujourd'hui. Frogwares indique que Sherlock Holmes: Chapter One sortira au quatrième trimestre 2021, soit entre le 1er octobre et le 31 décembre prochain. Le studio accompagne cette annonce en partageant une image tirée du jeu, mais modifiée, où Sherlock doit choisir entre deux options : « Sortir le jeu tôt et buggué », ou « Sortir le jeu plus tard et le plus peaufiné possible ». Vous l'aurez compris, c'est la seconde solution qui a été sélectionnée par les développeurs.

Rendez-vous donc en fin d'année pour découvrir Sherlock Holmes: Chapter One sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. D'ici là, vous pouvez toujours retrouver Sherlock Holmes: The Devil's Daughter à 29,90 € sur Amazon.