Sherlock Holmes: Chapter One, date de sortie, jolis bonus de précommande, trailer et gros point sur le gameplay en vidéo

Nous entendons parler de ce Sherlock Holmes: Chapter One depuis quelque temps déjà, mais bien qu'il soit prévu pour cette fin d'année, il n'avait pas encore de date de sortie officielle. Frogwares a d'ailleurs échaudé les attentes de certains en annonçant cette semaine que les versions PS4 et Xbox One ne seraient pas disponibles à temps, mais quelques semaines après les autres éditions.

Et nous savons maintenant quand verront le jour ces versions PS5, Xbox Series X|S et PC : ce sera le 16 novembre 2021, sans faute, espérons-le. La bonne nouvelle a été confirmée par un trailer qui dévoile aussi les bonus de précommande : le volet Sherlock Holmes: Crimes & Punishment au complet et le Victorian Starter Pack comprenant la quête Lead Zeppelin, les costumes de détective consultant et vampire victorien, ainsi que 500 Manghirs, la monnaie du jeu.

Et si vous n'êtes pas encore familiers avec le gameplay largement revisité pour cette aventure, une autre vidéo fait le point sur les mécaniques d'enquête, de combats à main nue ou de tir, ainsi que différents aspects de l'expérience comme la difficulté paramétrable. Les précommandes physiques devraient ouvrir prochainement, et d'ici là, vous pouvez retrouver Sherlock Holmes: The Devil's Daughter à 29,90 € sur Amazon.fr.

