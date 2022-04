Sherlock Holmes: Chapter One, une date de sortie sur PS4 et une mauvaise nouvelle pour la Xbox One

Sherlock Holmes: Chapter One s'est longtemps fait désirer, mais Frogwares a finalement sorti son jeu d'enquête revenant aux origines du détective en novembre dernier, uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Les versions PS4 et Xbox One avaient en effet été repoussées afin de peaufiner l'expérience, le studio indiquait alors à l'époque que « ces versions ne sont pas annulées ».

Et pourtant... Cette semaine, Frogwares revient aux nouvelles et annonce que la date de sortie de Sherlock Holmes: Chapter One est fixée au 28 avril 2022, sur PlayStation 4 uniquement. Le studio explique dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que la version Xbox One est « repoussée indéfiniment ». Jamais le terme d'annulation n'est utilisé, mais Frogwares explique qu'il est tout aussi déçu que les joueurs après avoir investi de l'argent qu'il ne retrouvera pas dans ce portage. Clairement, la version Xbox One de Sherlock Holmes: Chapter One est considérée comme annulée et si vous avez précommandé le jeu sur le Microsoft Store, les développeurs vous invitent à annuler votre achat pour être remboursé.

Pour jouer à Sherlock Holmes: Chapter One sur une console de Microsoft, il faudra donc avoir une Xbox Series X|S, et les joueurs sur PS4 pourront enfin découvrir ce jeu d'enquête la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.