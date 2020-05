Sherlock Holmes: Chapter One, trailer et versions next-gen pour le nouveau jeu sur les origines du détective

Après The Sinking City, Frogwares va revenir à son grand amour : les jeux Sherlock Holmes. Les Ukrainiens teasaient la révélation d'un nouveau projet la semaine passée, et il s'agira d'un Sherlock Holmes: Chapter One.



Il s'agira d'une préquelle aux jeux vidéo que nous connaissons, nous faisant suivre un jeune détective de 21 ans retournant sur son île natale méditerranéenne après la mort de sa mère. Tout en se refamiliarisant avec son manoir d'enfance, il va en profiter pour résoudre des enquêtes locales avec son partenaire Jonathan. Et il va très vite découvrir que certains secrets de la ville son liés à son histoire et celle de ses proches.

L'expérience empruntera un peu à The Sinking City, en nous faisant profiter d'un open world plus petit, mais plus dense, avec davantage de bâtiments et de personnages avec lesquels interagir. Plusieurs quartiers se débloqueront d'ailleurs au fil de notre avancée et de nos infiltrations. Pour le reste, attendez-vous à une vaste enquête en impliquant de plus petites, avec des indices à collecter, des pistes à relier, et un Jonathan capable de nous aider si nous séchons. Il y aura tout de même des combats à mains nues utilisant les compétences de Sherlock, comme une capacité pour deviner les faiblesses d'un adversaire, alors que certaines zones seront habitées par des malfrats cherchant la bagarre.

Sherlock Holmes: Chapter One sera développé et édité par Frogwares, qui était à priori resté en mauvais termes avec son ancien partenaire Focus Home Interactive. Il devrait malgré tout s'agir de l'épisode le plus abouti de la série : il est prévu pour 2021 sur PC via Steam, GOG et l'Epic Games Store, PS4, Xbox One et « next-gen », donc certainement les PS5 et Xbox Series X.