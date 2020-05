Frogwares : le développeur des Sherlock Holmes fait du teasing

Installé en Ukraine et actif depuis le début des années 2000, le studio Frogwares est essentiellement connu pour ses jeux d'aventures de la licence Sherlock Holmes, le dernier en date étant Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter en 2016. Mais les développeurs se sont également fait remarquer grâce au plutôt sympathique The Sinking City l'année dernière, et visiblement, ils sont déjà prêts à nous parler de leur prochain projet.

Frogwares a en effet publié sur les réseaux sociaux une simple image avec inscrit « Chapter One » en lettres manuscrites rouges, précisant qu'une révélation sera faite « prochainement ». Alors, allons-nous retrouver le célèbre détective anglais pour une nouvelle aventure ? Un nouveau jeu d'enquête horrifique ? Une suite moderne au point & click Dracula Origin de 2008 ? Le mystère est total, il faudra encore patienter un peu avant de le découvrir.

Pour rappel, Frogwares a récemment eu des déboires avec l'éditeur Focus Home Interactive à propos des droits de plusieurs de ses jeux, dont les Sherlock Holmes, le studio ukrainien veut peut-être mettre de côté la licence un moment. En attendant, si vous aimez les écrits de Lovecraft, vous pouvez vous plonger dans The Sinking City, qui ne coûte plus que 19,99 €.