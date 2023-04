Sherlock Holmes: The Awakened, la plongée dans la folie démarre dès maintenant avec la bande-annonce de lancement

Pas question pour Frogwares de lâcher la franchise Sherlock Holmes, malgré ses déboires avec des éditeurs ou la guerre qui continue de toucher l'Ukraine. Le studio lancera dans quelques jours Sherlock Holmes: The Awakened, remake du jeu d'aventure Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés qui verra son scénario légèrement modifié pour l'inscrire dans la continuité de Sherlock Holmes: Chapter One.

Sherlock Holmes: The Awakened est pour rappel la rencontre entre le célèbre détective anglais et les horreurs indicibles imaginées par H.P. Lovecraft. Holmes et Watson se rendront à Baker Street, en Suisse et même en Louisiane afin d'enquêter sur des évènements étranges, qui vont au-delà de la compréhension humaine. Un jeu d'aventure dans la lignée des précédents Sherlock Holmes de Frogwares, mais avec une teinte horrifique lovecraftienne.

La date de sortie de Sherlock Holmes: The Awakened est fixée au 11 avril 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander contre 34,99 € sur Gamesplanet et obtenir des skins en bonus.