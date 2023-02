Sherlock Holmes: The Awakened, la sortie du jeu logiquement reportée à cause de la guerre en Ukraine

Dès septembre dernier, alors que la guerre en Ukraine faisait toujours rage, Frogwares s'était avancé sur une sortie en février 2023 pour Sherlock Holmes: The Awakened. Le remake de Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés a vu son développement bien avancer malgré le conflit qui dure, mais les développeurs basés à Kiev n'ont en revanche pas pu tenir leur planning.

Vous l'aurez constaté, le mois de février est bien avancé et aucune date n'a été donnée. L'équipe a en effet connu des passages difficiles ces cinq derniers mois, et bien qu'elle ait pu poursuivre son travail, elle aura besoin de quelques semaines de plus pour le finaliser : elle prévoit désormais un lancement vers fin mars ou avril 2023, alors attendez-vous à connaître la date de sortie prochainement, qui devrait être fixée environ un mois avant le jour J.

Bonjour à tous,

Alors que le développement du jeu a toujours été difficile depuis avril 2022 en raison de la guerre, les 5 derniers mois depuis octobre 2022 ont été extrêmement difficiles pour notre équipe.

Comme vous le savez peut-être, au départ, nous avions pour objectif de sortir notre jeu entre février et début mars. Malheureusement, les attaques incessantes sur les infrastructures civiles en Ukraine nous ont forcés à contourner les pannes d’électricité continuelles et à refaire tout le planning de production. En raison des effets de la guerre en cours en Ukraine, nous avons besoin de quelques semaines de plus pour terminer Sherlock Holmes The Awakened. Nous sommes obligés de déplacer la date de sortie du jeu à fin mars/avril 2023.

Nous avons créé une vidéo montrant comment nous nous préparons pour la sortie, notre situation actuelle à Kiev, ainsi que de nouvelles séquences de gameplay capturées sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Nous avons vraiment essayé de tenir la fenêtre de sortie prévue, mais les interruptions quasi quotidiennes de l’électricité, en plus des attaques de missiles qui surviennent tous les 10 jours environ, signifiaient que nous devions tout replanifier. Cela signifie également que le jeu lui-même a également été affecté, pas seulement le calendrier. Mais nous ferons de notre mieux et nous pousserons autant que possible. Une fois que nous sentirons que nous sommes peut-être à un mois de la sortie, nous serons en mesure d’annoncer notre date de sortie exacte.

Merci beaucoup pour votre compréhension et votre soutien ! Nous en parlerons bientôt !