Sherlock Holmes: The Awakened, l'horreur cosmique et la vraie guerre au cœur d'une nouvelle vidéo

En début d'année prochaine, Frogwares lancera Sherlock Holmes: The Awakened, à la fois remake de Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés et suite du plus récent Sherlock Holmes: Chapter One. Le titre verra donc son scénario légèrement modifié pour l'occasion.

Mais en attendant, le studio ukrainien dévoile cette semaine une nouvelle bande-annonce de Sherlock Holmes: The Awakened. Le développeur fait le point sur son jeu, rappelant qu'il s'agit là d'un titre d'aventure et d'horreur avec Sherlock Holmes et John Watson qui vont devoir voyager dans cinq pays sur deux continents afin de lever le voile sur un culte vénérant d'anciens dieux, le titre s'inspirant du mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Les joueurs devront dénicher des indices, les relier entre eux et faire attention à leur santé mentale. Frogwares en profite pour rappeler que son studio de 90 personnes est directement touché par la guerre en Ukraine, certains membres participent directement au conflit et cela affecte bien sûr le développement, mais le studio remercie les fans pour leur soutien.

Sherlock Holmes: The Awakened était pendant un temps attendu en février prochain, mais Frogwares affiche désormais un simple « début 2023 » comme période de sortie, sans préciser si un report est bel et bien à prévoir. En attendant de découvrir le titre, vous pouvez le précommander à 34,99 € sur Gamesplanet.