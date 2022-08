Sherlock Holmes: The Awakened, premier trailer cinématique et début du Kickstarter pour le remake de l'aventure d'horreur policière

Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés est sorti en 2006 et était le troisième épisode de la série développée par Frogwares, le premier dans un univers fantastique inspiré du mythe de Cthulhu. Cette « aventure d'horreur policière » va contre toute attente avoir droit à un remake, comme annoncé la semaine dernière. Sherlock Holmes: The Awakened (qui reprendra le titre anglais original) sera une refonte totale de l'expérience, avec des graphismes et un gameplay moderne, et surtout une histoire retravaillée avec des quêtes annexes inédites, ainsi que des personnalités de héros approfondies et en accord avec les évènements de Sherlock Holmes: Chapter One.

La première bande-annonce cinématique vient d'être dévoilée et rappelle forcément The Sinking City (disponible à partir de 24,83 € sur Amazon.fr), lui aussi imaginé autour de l'univers de Lovecraft. Elle a été diffusée à l'occasion du lancement d'un Kickstarter, un financement participatif servira à ce que le développement se finalise dans de bonnes conditions, alors que le studio basé à Kiev subit encore les affres de l'invasion russe en Ukraine. Si le montant recueilli dépasse les 70 000 € demandés, du contenu supplémentaire pourrait même être proposé à l'avenir.

La page du Kickstarter permet d'ailleurs d'en apprendre davantage sur la structure en semi-open world, nous amenant à Londres à l'époque victorienne, dans un quartier psychiatrique suisse, à La Nouvelle-Orléans dans les bayous de Louisiane et en Écosse. Nous aurons la charge de résoudre 8 affaires (chacune donnant donc accès à une zone en exploration libre) en récoltant des indices, interrogeant des suspects, recréant de scènes de crime, reconnectant les analyses de Sherlock dans un tableau de déduction en décomposition reflétant son état mental et résolvant des puzzles sur fond de folie où il faudra démêler le vrai du faux.

Le jeu agit comme une continuation de l'histoire du jeune Sherlock avec Holmes et Watson qui entreprennent ensemble leur première affaire majeure. Un culte obsédé par le dieu Eldritch fait des mouvements dans l'ombre pour provoquer une prophétie qui changera le monde et c'est au jeune duo de détectives de contrecarrer leurs plans. Il s'agit d'une vision créative de ce que des événements remplis d'horreur et bouleversants, qu'auraient pu rencontrer nos héros à un moment aussi crucial de leur vie, va les transformer en les personnages que nous connaissons tous.

Pour le moment, la sortie de Sherlock Holmes: The Awakened est prévue pour février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.