Sherlock Holmes: The Awakened, la date de sortie du remake définitivement fixée, avec un trailer et des éditions spéciales

Malgré la guerre en Ukraine, Frogwares a continué à développer Sherlock Holmes: The Awakened du mieux qu'il le pouvait depuis ses studios à Kiev et Dublin. Il était même plutôt confiant pour son avancée, car après l'avoir dévoilé l'été dernier, il prévoyait de le sortir en février 2023. Finalement, comme de nombreuses productions depuis quelques années, il aura eu besoin de fignolage supplémentaire et a récemment été reporté de quelques semaines, sans que sa date de sortie ne soit reprécisée.

C'est aujourd'hui chose faite : il sortira le 11 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Il sera disponible exclusivement au format numérique, avec une édition standard à 39,99 €, une édition Premium à 49,99 € avec un pack de quêtes annexes et 6 tenues exclusives, et une édition Deluxe ajoutant un artbook et la bande-son au format numérique. Toute précommande sera récompensée par l'offre du The Sleuth's Attire Cosmetic Set comprenant 3 costumes alternatifs pour Sherlock et Watson.

Et si Frogwares se permet de confirmer un jour de sortie, c'est que le remake de Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés est gold, et donc que sa version commerciale (sans les mises à jour techniques de dernière minute) est prête. Tout cela est célébré par une bande-annonce de gameplay, qui nous permet de retrouver les mécaniques modernes de la série dans l'univers du jeu lovecraftien de 2006, avec des graphismes eux pas tant en accord avec leur époque que cela... Si vous aimez la franchise, Sherlock Holmes : The Devil's Daughter est disponible à partir de 29,54 € sur Amazon.fr.

