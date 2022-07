Sherlock Holmes: The Awakened, un remake de La Nuit des sacrifiés annoncé sur consoles modernes, mais il passera par Kickstarter

Difficile de savoir si Sherlock Holmes: Chapter One s'est bien vendu, mais une chose est sûre, Frogwares ne va pas arrêter la saga avec lui. Après la préquelle, il prépare désormais un remake de Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés ou Sherlock Holmes: The Awakened, 3e jeu de la série paru en 2006 su PC. Il n'est d'ailleurs pas clair s'il s'agit du Project Palianytsia qu'il avait présenté plus tôt cette année ou d'encore autre chose.

Il s'appellera encore Sherlock Holmes: The Awakened et sera complètement recréé sous Unreal Engine 4 et réécrit pour être une suite directe à Chapter One, en nous faisant retrouver Sherlock et Watson face aux premières « horreurs époustouflantes » sur lesquelles ils ont enquêté ensemble. Les cinématiques, les mécaniques de jeu et même certains pans de l'intrigue seront revisités, des quêtes secondaires seront ajoutées, le doublage anglais sera refait et la relation entre les 2 héros sera approfondie au travers de la narration.

Frogwares va cependant passer par une étape inattendue avant la fin du développement : le financement participatif. Le projet est globalement bouclé, mais pour assurer que les dernières étapes se fassent dans de bonnes conditions, et pourquoi pas pour améliorer l'expérience finale, Sergey Oganesyan et ses équipes vont demander de l'aide à leur communauté, pour une sécurité bienvenue pour le studio ukrainien. La date de début du Kickstarter et le montant espéré n'ont pas encore été communiqués.

« Nous avons l'essentiel du contenu, des nouvelles fonctionnalités et du scénario tous tracés et verrouillés. Mais nous avons réécrit un peu l'histoire originale et prévoyons d'utiliser un tout nouvel ensemble de voix, nous devons donc maintenant enregistrer et également traduire tout cela à partir de zéro. Comme le plan est de lancer le jeu sur cinq plateformes, nous aurons également besoin de beaucoup de temps et de ressources d'assurance qualité. Et enfin, l'équipe a des fonctionnalités supplémentaires et des idées d'amélioration que nous aimerions envisager d'ajouter si nous devions disposer de ressources supplémentaires. « Grâce au financement participatif, nous pouvons sécuriser tous ces besoins et également préserver le financement global du jeu, sachant très bien que nous avons maintenant les moyens garantis de terminer le jeu et de gérer tous les obstacles auxquels nous pourrions être confrontés à mesure que cette guerre évolue. Ce filet de sécurité nous permettra de donner la priorité aux besoins et à la sécurité de notre équipe alors que nous nous adaptons davantage sans faire dérailler l'ensemble du développement et du financement. « Et enfin, nous savons également que nous avons un groupe de fans dévoués qui apprécient et soutiennent nos jeux et veulent nous aider du mieux qu'ils peuvent en ce moment. Grâce à Kickstarter, nous pouvons offrir à ces fans la possibilité d'acheter notre prochain jeu maintenant et d'être légitimement crédités pour leur soutien dans le jeu lui-même tout en aidant à déterminer une partie du contenu final du jeu et en leur donnant quelques récompenses et bonus supplémentaires. »





Sherlock Holmes: The Awakened n'a pas encore de date de sortie, mais devrait voir le jour sur PC, PS4, PS5, Xbox et Switch.

