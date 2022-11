Sherlock Holmes: The Awakened, première vidéo de gameplay pour le remake de La Nuit des sacrifiés

En juillet dernier, Frogwares annonçait Sherlock Holmes: The Awakened, un remake du jeu Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés, qui date de 2006. Le scénario va quand même être revisité pour raccorder au récent Sherlock Holmes: Chapter One, et après la première vidéo cinématique, place aujourd'hui à du gameplay :

Pour rappel, dans Sherlock Holmes: The Awakened, le détective anglais va devoir faire face à des horreurs cosmiques et affronter une secte vénérant Cthulhu, créature imaginaire tirée des écrits de H.P. Lovecraft. Côté gameplay, la vidéo ci-dessus ne devrait pas trop perturber les fans des derniers jeux de Frogwares, avec de l'exploration et des énigmes, sans oublier le palais mental pour retrouver tous les indices et élucider les mystères du jeu.

Sherlock Holmes: The Awakened a été financé avec succès sur Kickstarter et il est déjà attendu dans le courant du mois de février 2023 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le jeu contre 34,99 € sur Gamesplanet.