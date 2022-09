Sherlock Holmes: The Awakened, déjà un mois de sortie pour le remake de La Nuit des sacrifiés

Sherlock Holmes a déjà vécu pas mal d'aventures, faisant notamment face à une secte vénérant Cthulhu dans Les Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés. Le titre date de 2006 et va avoir droit à un remake, réécrit pour s'inscrire comme suite à Sherlock Holmes: Chapter One.

La campagne de financement participatif sur Kickstarter touche à sa fin, mais Frogwares annonce d'ores et déjà que ce Sherlock Holmes: The Awakened sortira dans le courant du mois de février 2023, sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Autant dire que le projet est déjà bien avancé, et le studio ukrainien peut se targuer d'avoir déjà récolté plus de 220 000 dollars sur les 70 000 demandés sur Kickstarter, de quoi le conforter dans son idée d'indépendance suite à ses déboires avec Focus Entertainment puis Nacon.

Rendez-vous en début d'année prochaine pour suivre les aventures de Sherlock Holmes et John Watson dans une histoire inspirée du mythe de Cthulhu. Vous pouvez retrouver Sherlock Holmes: The Devil's Daughter à 30,77 € sur Amazon.