The Sinking City : Nacon aurait piraté et modifié le jeu pour le remettre sur Steam, Frogwares étale ses preuves en vidéo

Si vous aimez les coulisses du développement et de l'édition, vous allez avoir fort à faire avec l'affaire entourant The Sinking City. Né d'une collaboration entre les Français de Nacon et les Ukrainiens de Frogwares, le titre est au cœur d'une bataille juridique lancée par les développeurs de l'Est, qui accusent leur éditeur de ne pas avoir respecté ses engagements économiques. Le jeu a été retiré des plateformes de téléchargement cet été, mais alors que la décision de justice finale n'a pas été rendue, il a été reproposé sur Steam une première fois en janvier 2021 avant de redisparaître, et de nouveau revenir depuis le 26 février.



Problème, ce retour sur la plateforme de Valve aurait été décidément seulement par Nacon, sans l'accord de Frogwares ni l'appui de la justice. Les développeurs demandent donc aux joueurs de ne pas acheter cette édition Steam, et ils estiment d'ailleurs qu'il ne s'agit même pas de leur version du jeu. Ils sont revenus sur cette histoire dans un long billet sur leur site officiel, et s'il est avéré, le récit est absolument rocambolesque.

Selon eux, Nacon aurait acheté et téléchargé la build spécifique à la plateforme Gamesplanet, puis l'aurait piratée et modifiée pour y ajouter ses logos et mentions légales, avant d'envoyer le tout sur Steam. Le hack n'étant pas à la portée de tout le monde, il aurait été réalisé en décompilant le jeu grâce à une clé de décryptage, ce qui serait possible seulement par des experts en Unreal Engine, et recompilé avec cette même clé. Frogwares a donc rapidement détecté que la clé qu'il avait utilisée pour encrypter la version Gamesplanet était la même que celle encore présente dans la version Steam de Nacon, ce qui lui a permis de détecter la supercherie. L'enquête complète du studio, aussi proposée en vidéo, en dit davantage, et mentionne même un possible hackeur qui aurait pu les aider dans cette tâche.

L'édition actuelle ne serait d'ailleurs même pas la dernière mouture de The Sinking City, avec les dernières fonctionnalités développées et optimisées par les Ukrainiens, et emprunterait même du contenu de la Deluxe Edition pour lequel Nacon n'aurait jamais payé les créateurs. Pour toutes ces raisons, Frogwares demande donc aux curieux de ne pas acheter le titre sur Steam, et d'attendre les initiatives qui arriveront après la décision de justice. L'affaire est donc loin d'être terminée, et Nacon n'a pas encore réagi à ces derniers rebondissements.

