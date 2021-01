The Sinking City : la production est à nouveau disponible sur le Microsoft Store, la guerre entre Nacon et Frogwares continue

Souvenez-vous, en août 2020, le jeu d’horreur The Sinking City se voyait supprimé de certaines plateformes. La cause : un conflit opposant l’éditeur du titre, Nacon / Big Ben Interactive et son développeur, Frogwares. Le studio ukrainien accusait notamment Nacon de s’approprier illégalement la propriété intellectuelle de The Sinking City et de ne pas avoir respecté les délais concernant les paiements. Il y a du nouveau dans l’affaire.

Nacon a publié un communiqué faisant état de la situation. L’éditeur explique qu’une première décision a été prise par la Cour d’Appel de Paris le 28 octobre dernier, en sa faveur. Selon la Cour d’Appel, Frogwares a « résilié le contrat de manière manifestement illicite » et les papas de The Sinking City doivent donc poursuivre leur engagement en attendant la fin dudit contrat ou « qu’une décision intervienne sur la rupture de ce contrat ». Suite à cette décision, Nacon en a donc profité pour demander aux différentes plateformes la remise en ligne du titre. The Sinking City est donc à nouveau disponible sur le Microsoft Store pour la Xbox One et il arrivera plus tard sur PlayStation 4 et Steam.

La Cour a jugé que Frogwares avait résilié le contrat de manière « manifestement illicite » et, en conséquence, ordonne à titre « conservatoire, la poursuite du contrat jusqu’à son terme ou jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la rupture de ce contrat et ordonne à la société Frogwares Ireland de s’abstenir de tout agissement sur la rupture de ce contrat et ordonne à la société Frogwares Ireland de s’abstenir de tout agissement faisant obstacle à cette poursuite. Confirmée dans ses attentes par cet arrêt et quel que soit le temps nécessaire à la résolution définitive de ce litige, Nacon poursuit son action dans la défense de ses droits et a procédé à l’exécution de cette décision de justice en demandant aux plateformes et sites de remettre en ligne le jeu The Sinking City pour que personne ne soit tenu en otage de cette situation. À ce jour, The Sinking City est de nouveau disponible à la vente sur le Microsoft Store pour Xbox One. Le jeu sera remis en ligne sur les plateformes Steam (PC) et PlayStation Store (PS4) à une date ultérieure.

