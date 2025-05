The Sinking City Remastered sort par surprise et il ne va pas ruiner les fans

En attendant The Sinking City 2, Frogwares a une petite surprise pour tous les fans du premier volet. Le studio ukrainien officialisait il y a quelques semaines une version remastérisée de The Sinking City, se contentant alors d'une poignée d'images comparatives. Mais voilà que Frogwares est de retour aujourd'hui avec d'excellentes nouvelles.

Surprise, The Sinking City Remastered est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il est gratuit si vous possédez déjà le jeu de base. Recrée avec l'Unreal Engine 5, cette nouvelle version du jeu d'aventure lovecraftien propose des textures en 4K, des reflets améliorés, des lieux peaufinés avec davantage d'objets et de détails, un mode Photo et le support des technologies d'upscaling (DLSS, FSR, TSR).

La bande-annonce de lancement est à découvrir ci-dessus, montrant toutes ces améliorations techniques. Vous pouvez acheter The Sinking City Remastered à partir de 20 € sur GOG.com et Gamesplanet.