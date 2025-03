The Sinking City 2 dévoile son gameplay et se lance sur Kickstarter

Dévoilé il y a maintenant un an, The Sinking City 2 refait enfin parler de lui à l'occasion du lancement de sa campagne de financement participatif sur Kickstarter. Frogwares s'est brouillé avec Nacon et va donc développer cette suite en totale indépendance, il recherche 100 000 € pour concrétiser ce nouveau jeu survival-horror lovecraftien.

The Sinking City 2 nous emmènera cette fois dans les rues inondées d'Arkham pour affronter des monstres cauchemardesques, enquêter sur des mystères sombres et faire face aux Grands Anciens. Les joueurs devront gérer leurs ressources, améliorer leur inventaire, fabriquer certains objets et s'aider d'indices optionnels pour survivre. Une édition limitée est proposée sur Kickstarter avec le jeu numérique, une affiche en métal, des cartes postales et des autocollants, des patchs et une lettre de remerciements. Une édition collector inclura quant à elle en plus de cela la bande originale sur vinyle zootrope, un porte-clés, un steelbook et une statuette d'un Ceux des profondeurs de 25 cm.

Vous pouvez découvrir ci-dessus une nouvelle bande-annonce dévoilant du gameplay, ainsi qu'une plus longue vidéo où les développeurs présentent leur futur titre. The Sinking City 2 n'a pas de date de sortie précise, il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Frogwares compte envoyer les clés du jeu en décembre 2025, pour participer à des bêtas fermées. Tout cela se fera à condition que la campagne Kickstarter soit réussie, mais le développeur ukrainien a déjà récolté 78 500 € à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Quelques images sont à admirer sur la seconde page. Vous pouvez retrouver The Sinking City premier du nom à partir de 8 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.