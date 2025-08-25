Valor Mortis : les développeurs de Ghostrunner annoncent un Souls-like en vue FPS

Les développeurs de Ghostrunner dévoilent leur nouveau jeu





Surtout connu pour les Ghostrunner, des jeux de plateforme à la première personne dans un univers cyberpunk, One More Level a profité de la gamescom 2025 pour dévoiler son prochain titre, qui sera un peu différent. Le studio a présenté Valor Mortis, un Souls-like à la première personne édité par Lyrical Games, voici la première bande-annonce :

Valor Mortis, un Souls-like FPS à l'ère de Napoléon





Adieu donc le cyberpunk, Valor Mortis nous emmènera au début du XIXe siècle, dans la Grande Armée de Napoléon. Le titre lorgnera quand même du côté du fantastique en nous faisant incarner William, un soldat mort au combat, mais qui revient à la vie grâce à un mystérieux pouvoir. Voici ce qu'il faut savoir sur Valor Mortis :

Vous avez servi Napoléon. Vous avez péri pour Napoléon. Vous êtes revenu à la vie pour Napoléon. Vous incarnez William, un soldat de la Grande Armée ramené à la vie depuis le champ de bataille. Mais l'Europe que vous retrouvez n'est pas celle que vous imaginiez. Un mystérieux fléau ravage désormais le continent et son pouvoir corrompu coule dans vos veines. DOMPTEZ UN POUVOIR CORROMPU



Chaque mort vous rend plus fort. Maîtrisez un système de combat mêlant parades, ruées et mises à mort viscérales à l'aide de nombreuses armes différentes. Canalisez votre pouvoir pour renforcer vos attaques et débloquez de nouvelles capacités surnaturelles à utiliser sur vos ennemis. UN CHAMP DE BATAILLE JONCHÉ DE SECRETS



Plongez dans un XIXe siècle alternatif où le tribut d'une guerre sans fin a corrompu le paysage. Exploitez votre nouvelle mobilité pour venir à bout des abominations issues de la Garde éternelle de Napoléon, et révélez des secrets environnementaux susceptibles d'accroître vos chances de survie. LEVEZ LE VOILE SUR UN TERRIBLE COMPLOT



Découvrez une histoire captivante où personnages et réalités historiques côtoient des éléments horrifiques et surnaturels. Explorez les recoins les plus sombres du monde pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'épidémie et expliquer votre résurrection impie.

Quelle est la date de sortie de Valor Mortis ?





Valor Mortis sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Avant son lancement, le titre se laissera approcher d'une bêta, ce playtest sera organisé dans le courant du mois de septembre 2025. Les joueurs pourront ainsi découvrir le premier niveau de Valor Mortis, un boss majeur, les mécaniques de gameplay ou encore une partie de l'arbre de compétences. Vous pouvez vous inscrire via le site officiel du jeu ou directement sur Steam.

En attendant d'en savoir davantage sur Valor Mortis, vous pouvez retrouver Ghostrunner 2 à partir de 8,75 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.