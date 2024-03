The Sinking City 2 : une suite au jeu d'horreur avec de grosses tentacules annoncée en vidéo

Le développeur Frogwares a lancé en 2019 The Sinking City, un jeu d'horreur et d'aventure à la troisième personne dans l'univers du Mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Le studio ukrainien est alors entré en guerre contre l'éditeur Nacon pour faire valoir ses droits, il a finalement gagné cette bataille et annonce cette semaine une suite.

The Sinking City 2 sera donc développé en totale indépendance par Frogwares, qui prévoit quand même une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour produire ce second volet, dont voici une présentation :

The Sinking City 2 est un jeu de survival horror à la troisième personne qui vous plonge au cœur d’une version surnaturelle et lovecraftienne des États-Unis, dans les années 1920. Découvrez une atmosphère singulière d’horreur cosmique et des créatures sordides inspirées des fruits sombres et macabres de l’imagination de H. P. Lovecraft.

Explorez la ville d’Arkham, véritable dédale d’allées inondées et de manoirs décrépits, et survivez à ses dangers et aux terribles horreurs qui y rôdent.

Faites appel à un arsenal d’armes pour repousser Ceux des profondeurs, les Mi-Go, les fanatiques de l’occulte et autres monstres emblématiques de l’univers de Lovecraft, ainsi que des créatures nouvelles et uniques qui viennent étoffer le mythe de Cthulhu.

Jouez à un nouveau classique réunissant le meilleur du survival horror : gestion de l’inventaire, énigmes optionnelles et retours sur vos pas pour découvrir de nouvelles zones et des trésors cachés.

Déchiffrez les signes présents dans l’environnement et les divers indices pour résoudre des mystères annexes qui vous donneront accès à de nouvelles issues et autres bonus de jeu.

Grâce à Unreal Engine 5, The Sinking City 2 vous offre une expérience visuelle nouvelle génération avec les technologies d’illumination globale Lumen, de géométrie photoréaliste Nanite, de personnages haute fidélité MetaHuman et bien plus encore.

The Sinking City 2 promet déjà d'être une nouvelle fois un mélange d'horreur, d'action et de réflexion, une première bande-annonce est à découvrir ci-dessus, ainsi que des images. Le jeu est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver le premier volet à partir de 16,90 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, Gamesplanet et GOG.com.

