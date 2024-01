The Sinking City : Frogwares gagne sa bataille contre Nacon et annonce de bonnes nouvelles

Entre Frogwares et ses éditeurs, ce n'est pas souvent une belle histoire d'amour. Après des déboires avec Focus Entertainment pour les jeux Sherlock Holmes, le développeur ukrainien était entré en bataille contre Nacon à propos de The Sinking City. Le jeu a été retiré des boutiques des plateformes par Frogwares, avant d'être remis en ligne par Nacon sans l'accord du développeur, et possiblement avec une version piratée.

En ce début d'année 2024, la guerre semble être enfin terminée, car Frogwares annonce qu'il est désormais le seul distributeur de The Sinking City sur toutes les plateformes, même sur PC où il va pouvoir faire son retour sur diverses boutiques. Le développeur publiera d'ailleurs prochainement une nouvelle version sur Steam, l'Epic Games Store, GOG.com et Gamesplanet, mais il met quand même en garde les joueurs des deux premières plateformes. Les anciennes sauvegardes ne seront pas compatibles, les joueurs Steam pourront choisir entre l'ancienne version ou la nouvelle au lancement, mais Frogwares invite quand même les joueurs à terminer leur partie avant le 28 février 2024. Au pire, des sauvegardes sont mises à disposition des joueurs pour Steam et l'Epic Games Store.

Bon, c'est quand même un petit casse-tête qui s'annonce pour les joueurs, mais au moins, l'affaire entre Frogwares et Nacon est enfin terminée. De son côté, l'éditeur n'a pas communiqué sur le sujet. Vous pouvez retrouver The Sinking City à partir de 9,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.