The Sinking City : le jeu a été retiré de certaines plateformes, Nacon et Frogwares entrent en guerre

Le jeu d’aventure de Frogwares se déroulant dans l’univers Cthulien n’est plus disponible. La raison est très simple : Cthulu a tout exterminé… Non, c’est beaucoup plus subtil que cela. Rien à voir avec le poulpe humanoïde ailé de H. P. Lovecraft, il s’agit là d’une véritable guerre entre les développeurs de The Sinking City et l’éditeur de ce dernier, Big Ben Interactive / Nacon. Une bataille qui dure depuis onze mois et qui s’est conclue par le retrait du titre sur certaines plateformes, notamment sur PlayStation 4 et sur PC. Revenons un peu dans le passé...

Retour en 2017 quand Frogwares avait signé un contrat de bonne entente avec son éditeur. En échange de la commercialisation et de la vente de leur production par Nacon, le studio toucherait des parts pour chaque avancée majeure dans le développement en plus du premier euro/dollar collecté lors de la mise en circulation du jeu. Toutefois, la propriété intellectuelle demeurait toujours chez Frogwares et lui seul.

En 2017, nous avons signé le contrat The Sinking City en tant qu'accord de licence avec BigBen/Nacon, 2 ans après le début de la production. En échange d'une contribution financière au développement, nous leur avons donné le droit de vendre et de commercialiser le jeu sur 4 plateformes : Xbox One , PS4 , Steam et plus tard, l’Epic Games Store. La propriété intellectuelle appartiendrait toujours à Frogwares, qui a toujours été le seul producteur et propriétaire de ses jeux, y compris The Sinking City. Nous avons signé l'accord à ces conditions et nous recevions des paiements partiels pour chaque étape de production franchie. Puis une part des revenus à partir du premier euro ou dollar collecté. Donc tout allait bien, jusqu'au début de la collaboration.

Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. Cthulu n’a même pas ajouté son grain de sel dans l’affaire. Dès le début, Nacon n’a pas respecté ses engagements. En effet, l’éditeur avait des « centaines de jours de retard sur les paiements » selon le studio. La firme française s’est également permise de s’approprier les droits de développement du jeu sur les jaquettes ou sur divers sites d’achat en ligne. Frogwares n’a alors pas eu d’autre choix que de demander le retrait du titre afin que l’éditeur français ne touche plus aucun revenu dessus.

Compte tenu de ces violations, des obstacles persistants et de la réticence à coopérer, le dernier recours de Frogwares a été de demander le retrait de The Sinking City de tous les magasins restants pour au moins arrêter toute nouvelle vente à BBI / Nacon.

Nous assistons peut-être ici à un nouveau feuilleton estival à la manière d’un Epic Games contre Apple. En attendant une future réponse de Nacon, vous pouvez vous procurer l'édition physique PS4 de The Sinking City. Au moment où nous écrivons ces lignes, le titre est à 1,99 € chez Micromania (oui, oui, vous avez bien lu) !