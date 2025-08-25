Hollow Knight: Silksong terrifie la concurrence, plusieurs jeux repoussés

Silksong sort la semaine prochaine !





La semaine dernière, nous avons enfin découvert la date de sortie de Hollow Knight: Silksong. Team Cherry a pris son temps pour développer la suite de son metroidvania, mais l'attente touche enfin à sa fin, le jeu sera disponible le 4 septembre 2025 sur toutes les plateformes. Si certains posent des jours de congé pour affronter les 200 ennemis et 40 boss qui seront présents dans Hollow Knight: Silksong, d'autres repoussent la sortie de leurs jeux.

Hollow Knight: Silksong fait peur aux autres développeurs





Eh oui, Hollow Knight: Silksong est très, très attendu par de nombreux fans et ces derniers vont évidemment foncer sur le titre de Team Cherry dès son lancement la semaine prochaine, il serait donc idiot de sortir un autre jeu au même moment. Comme le rapporte GameSpot, plusieurs studios indépendants ont annoncé le report de leurs jeux.

CloverPit , le rogue-like avec une machine à sous, devait sortir le 3 septembre 2025, mais Panik Arcade a annoncé un report au 26 septembre , citant évidemment Hollow Knight: Silksong comme raison de ce retard.

Faeland, le metroidvania de Talegames, devait sortir en version 1.0 le 9 septembre prochain, mais il joue dans la même cour que le titre de Team Cherry. La sortie de la version finale est donc reportée à une date indéterminée. Là, encore, Hollow Knight: Silksong est cité par le développeur.

Aeterna Lucis est lui aussi un metroidvania et il devait débarquer le mois prochain. Aeternum Game Studios a annoncé dans un long communiqué que la sortie est repoussée à 2026, mais cela lui permettra de mettre la main sur des kits de développement afin de porter le titre sur davantage de plateformes. Un mal pour un bien.

Frogteam Games comptait publier une démo de Stomp and the Sword of Miracles, encore un metroidvania, à la fin du mois, afin de faire la promotion du Kickstarter prévu le 12 septembre prochain. Hollow Knight: Silksong a bouleversé les plans du studio indépendant, le développeur explique qu'il compte essentiellement sur le bouche à oreille pour faire connaître son jeu, qui ne peut rivaliser avec le titre de Team Cherry. La démo comme le Kickstarter seront donc lancés plus tard, à des dates inconnues.

Autant dire que la semaine prochaine, le monde du jeu vidéo tournera exclusivement autour de Hollow Knight: Silksong. En attendant, vous pouvez acheter le premier volet à 14,79 € sur GOG.com.