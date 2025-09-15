Hollow Knight: Silksong, de premiers chiffres de ventes et de joueurs

Attendu pendant de très longues années, Hollow Knight: Silksong est enfin sorti sur ordinateurs et consoles au début du mois. La suite du metroidvania culte de Team Cherry a débarqué sur toutes les plateformes principales, même dans le Game Pass, il a explosé les compteurs sur Steam le jour de son lancement.

Des chiffres de ventes et de joueurs pour Silksong





Si Team Cherry n'a pas encore communiqué officiellement sur les chiffres de ventes, Alinea Analytics s'est penché sur le jeu du moment et partage des données fort intéressantes. Selon ses informations, à prendre avec des pincettes, Hollow Knight: Silksong se serait vendu à plus de trois millions d'exemplaires en trois jours, uniquement sur Steam, et aurait atteint les cinq millions de joueurs au total sur PC, PlayStation, Xbox, Switch et grâce à sa présence dans les catalogues du PC Game Pass et du Game Pass Ultimate. Grâce à ces énormes ventes sur Steam, le titre aurait ainsi rapporté 50 millions de dollars à ses développeurs. Hollow Knight: Silksong aurait ainsi généré deux fois d'argent que la combinaison des trois autres jeux indépendants les plus populaires de l'année (Schedule I, Peak et R.E.P.O.), toujours pendant les trois premiers jours suivant la sortie.

Silksong séduit les amateurs de metroidvania et de Souls-like





En se penchant sur la bibliothèque Steam des joueurs, Alinea dévoile que 78 % des joueurs de Hollow Knight: Silksong ont également joué au premier opus et 47 % ont également joué à Elden Ring, un Souls-like en 3D au gameplay un peu différent, mais avec des mécaniques de jeu similaires. Les joueurs ont également joué à Dead Cells (36 %), Dark Souls III (34 %) ou encore Ori and the Will of the Wisps (30 %).

Il faut désormais attendre que Team Cherry prenne la parole pour connaître les vrais chiffres de ventes officiels de Hollow Knight: Silksong. Le jeu est disponible à 19,50 € sur GOG.com.