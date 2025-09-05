Hollow Knight: Silksong explose déjà les compteurs sur Steam

Hollow Knight: Silksong est enfin là





Dire que Hollow Knight: Silksong était attendu serait un euphémisme. Annoncée en 2019, la suite du metroidvania de Team Cherry s'est faite discrète pendant plusieurs années, mais pendant la gamescom 2025, le studio indépendant a dévoilé la date de sortie. Les fans n'avaient plus que deux semaines à attendre, beaucoup en ont profité pour relancer une partie sur le premier Hollow Knight.

Plus de 500 000 joueurs en simultané sur Hollow Knight: Silksong !





Mais maintenant que Hollow Knight: Silksong est sorti, les joueurs se sont rués sur cette suite. Plusieurs plateformes comme Steam, l'eShop et le Xbox Store ont d'ailleurs affiché des messages d'erreur à 16h00, tellement les fans étaient nombreux ! Selon les chiffres partagés par SteamDB, ce sont 535 213 joueurs qui étaient connectés en simultané pour jouer à Hollow Knight: Silksong hier soir, vers 19h00. La fréquentation n'est pas descendue en dessous des 315 000 joueurs connectés en même temps et regrimpe déjà. Avec le week-end qui approche dans quelques heures, ce record pourrait être déjà battu.

Sur quelles plateformes est disponible Hollow Knight: Silksong ?





Pour l'instant, Team Cherry n'a pas communiqué sur les ventes de Hollow Knight: Silksong. Le jeu est vendu 19,99 € et est disponible en version numérique sur PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store, Humble Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Vous pouvez acheter Hollow Knight: Silksong sans DRM à 19,50 € sur GOG.com.