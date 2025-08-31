Hollow Knight: Silksong, le prix a fuité !

La semaine prochaine, les joueurs ont rendez-vous avec Hollow Knight: Silksong. Annoncée il y a six ans, la suite du metroidvania désormais culte de Team Cherry a mis de longues années avant de voir le jour, mais les fans voient enfin le bout du tunnel. Si les développeurs ont dévoilé la date de sortie, il reste encore un inconnu : le prix.

Combien coûtera Hollow Knight: Silksong ?





Team Cherry n'a rien officialisé pour le moment, mais GameStop a mis en ligne avant l'heure la page de Hollow Knight: Silksong, dévoilant que le jeu sera vendu 19,99 $. Une information par la suite confirmée par billbil-kun de Dealabs, souvent très bien renseigné. Le leaker partage même le prix de vente de Hollow Knight: Silksong sur PC, selon les régions et les plateformes :

Région Prix (Steam) Prix (GOG.com) Europe 19,50 € 18,29 € États-Unis 19,99 $ 19,99 $ Royaume-Uni 16,75 £ Inconnu Canada 25,99 $ 27,19 $ Australie 29,50 $ 30,19 $ Nouvelle-Zélande 28,99 $ Inconnu Japon Inconnu 2939 ¥



Vous l'aurez compris, Hollow Knight: Silksong coûtera seulement 19,50 € sur Steam et même 18,29 € sur GOG.com. Sur consoles (PlayStation Store, Microsoft Store, eShop), le prix reste encore inconnu et devrait être légèrement supérieur, comme souvent. Pour rappel, le premier volet est vendu 14,79 € sur PC, il est d'ailleurs en promotion à - 50 % (7,39 €) sur Steam et GOG.com.

Un développement long et serein





Dans un entretien accordé à Bloomberg, Team Cherry annonçait avoir vendu 15 millions d'exemplaires de Hollow Knight. Dans cette interview, les développeurs expliquent avoir pris leur temps pour concevoir cette suite, qui sera riche en contenu : 200 ennemis et 40 boss à affronter ! Le studio est financièrement à l'aise et a développé le jeu en toute décontraction, toutes ces longues années de conception ne se répercuteront pas sur le prix de vente de Hollow Knight: Silksong !

Quand sortira Hollow Knight: Silksong ?





La date de sortie de Hollow Knight: Silksong est fixée au 4 septembre 2025 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 1, Switch 2 et PC (Steam, GOG.com et Humble Store).