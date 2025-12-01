Après Silksong, Hollow Knight 3 ? Team Cherry s'exprime sur son avenir

Team Cherry a fait trépigner les fans de Hollow Knight pendant de longues années, mais le studio indépendant a enfin lancé la suite de son metroidvania en septembre dernier. Hollow Knight: Silksong a évidemment rencontré un énorme succès, les développeurs peuvent être fiers et prendre un peu de repos. Ou pas, car Team Cherry a déjà des idées pour son prochain projet.

Hollow Knight: Silksong GOTY 2025 ? Team Cherry n'y croit pas





Jason Schreier de Bloomberg s'est récemment entretenu avec Ari Gibson et William Pellen de Team Cherry. Les cofondateurs du studio sont revenus sur la sortie de Hollow Knight: Silksong, son excellent accueil par les fans (Steam a crashé au lancement !) et ses nominations aux Game Awards 2025 dans les catégories Jeu de l'Année, Meilleure bande originale et Meilleur jeu d'action et d'aventure. Cependant, Team Cherry ne sait pas encore s'il va participer à la cérémonie de remise des prix. Ari Gibson vante plutôt les mérites d'un RPG français qui fait l'unanimité :

Je trouve que Clair Obscur: Expedition 33 est exceptionnel et globalement bien accueilli. Alors que cette année, nous sommes sur le fil du rasoir, avec un jeu qui plaît à certains et en exaspère d’autres.

Le DLC de Hollow Knight: Silksong teasé





Hollow Knight: Silksong n'est de toute façon pas tout à fait complet, Team Cherry prévoit encore des mises à jour de contenu. Les développeurs teasent notamment l'arrivée de Steel Assassin Sharpe, un personnage dévoilé lors de la campagne Kickstarter du premier volet et qui n'apparaît dans aucun des deux jeux... pour le moment :

Il attend. On pourrait même dire qu'il attend son heure. Un de ces ennemis, un petit groupe composé de Sharpe et de ses compagnons, a été mis de côté pendant un certain temps car le jeu était déjà très dense. Et tous ces éléments nécessitent des finitions, ce qui prend du temps. Nous sommes impatients de réintroduire Sharpe. Il ne nous reste plus qu'à nous en occuper.

Hollow Knight 3 en développement ?





Team Cherry tease clairement un DLC avec Sharpe pour Hollow Knight: Silksong, mais les informations restent maigres. Comme à son habitude, le studio indépendant ne dévoile pas de date ou de période de sortie pour cette extension, les fans devront prendre leur mal en patience. Cependant, Team Cherry veut désormais prendre la parole un peu plus souvent, maintenant qu'il a des choses à annoncer. Cela concerne le DLC, mais aussi des mises à jour plus modestes. Et d'autres jeux. Hollow Knight 3 est-il déjà en développement ? Team Cherry s'exprime et sa déclaration va diviser les fans :

Nous avons dit que nous voulions aussi explorer d'autres univers. Cependant, nous avons également précisé que ces expériences consisteraient toujours à explorer de vastes mondes peuplés de personnages étranges, de boss gigantesques, etc. Il y aurait donc un fil conducteur familier aux joueurs. Cela ne veut pas dire que nous abandonnerons les mondes de Hollow Knight. Nous avons des idées sur la forme que pourraient prendre ces retours. Mais nous ne voulons pas non plus être exclusivement les créateurs de Hollow Knight.

Team Cherry veut donc développer un nouveau jeu dans un univers différent de Hollow Knight, tout en gardant la même recette. Le studio aime toujours autant sa franchise et n'exclut pas d'y retourner par la suite, mais il veut d'abord créer autre chose :

Si nous étions obligés de refaire Hollow Knight maintenant, ce serait un vrai plaisir. Simplement, il serait intéressant pour nous d'explorer les mêmes thèmes qui nous passionnent, mais peut-être dans un genre et avec des thèmes légèrement différents, et de voir comment cela influence les histoires que nous imaginons. Nous sommes curieux de voir ce qui se passera nous-mêmes.

Hollow Knight 3, ce n'est pas pour tout de suite, mais Team Cherry va encore faire parler de lui pendant un bon moment, pour le plus grand plaisir des fans. Vous pouvez acheter Hollow Knight: Silksong à 19,50 € sur GOG.com.