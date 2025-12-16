Hollow Knight: Silksong confirme son succès avec un gros chiffre de vente, l'extension Sea of Sorrow dévoilée en vidéo !

Un succès fou pour Silksong





Après plus de six ans et demi d'attente, nous avons enfin pu découvrir l'aventure d'Hornet à Pharloom dans Hollow Knight: Silksong le 4 septembre dernier. Sans surprise, sa qualité et la hype entourant le projet lui ont valu d'être nommé aux Game Awards où il a été désigné « Meilleur jeu d'action et d'aventure » de l'année. Pour autant, malgré certaines sources non officielles à la fiabilité discutable, nous ne savions pas jusqu'à présent à quel point il s'était vendu, lui qui est proposé à seulement 19,50 € et vient donner une bonne leçon à certains AAA, même si les conditions de développement ne sont évidemment pas les mêmes.

Team Cherry a effectué son lot d'annonces ces dernières heures avant les fêtes et la première d'entre elles concerne donc ce point. En un peu plus de trois mois, Hollow Knight: Silksong s'est donc vendu à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le monde, toutes plateformes confondues - PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch et PC (Steam, GOG, Humble Store, Microsoft Store) - et c'est sans compter les joueurs ayant pu simplement en profiter via le Game Pass !

Le nombre de joueurs est tout simplement stupéfiant, bien au-delà de nos espérances (de quoi faire planter toutes les plateformes de téléchargement !). Voir la communauté grandir, admirer les superbes créations artistiques, les mods, les stratégies inattendues et l'entraide entre les joueurs face aux défis du jeu est une immense source de satisfaction pour nous à domicile. Votre enthousiasme constant est une motivation inépuisable pour développer encore davantage le jeu.

La première extension de Silksong officialisée !





Les joueurs peuvent quant à eux se réjouir, car une extension gratuite de Hollow Knight: Silksong fera son arrivée dans le courant de l'année 2026 ! Quelques jours après les Game Awards où une telle annonce aurait secoué la foule et la Toile, Team Cherry montre bien qu'il n'a pas besoin de ça en partageant simplement une vidéo teaser comportant quatre plans et le logo de Sea of Sorrow, qui devrait donc à minima proposer des sections avec de l'eau.

L'équipe promet de nouvelles zones, des boss et outils inédits, et plus encore pour cette « extension sur le thème nautique ». Plus d'informations seront dévoilées, sans doute avec du gameplay, peu de temps avant sa sortie en 2026.

Enfin, pour terminer, Hollow Knight: Silksong est actuellement en promotion à seulement 15,59 € sur GOG.com jusqu'au 3 janvier 2026. Voilà de quoi faire un joli cadeau de Noël si vous ne le possédez pas déjà !

