Légendes Pokémon: Z-A, une mise à jour 2.0.1 est disponible, quoi de neuf ?

Des ajustements bienvenus pour les objets et la progression





Déployée le 21 janvier 2026, la mise à jour 2.0.1 de Légendes Pokémon: Z-A (et Mega Dimension) apporte une série de changements attendus. Les boutiques permettent désormais d’acheter plusieurs Baies en une seule fois, une amélioration simple mais terriblement efficace pour éviter les allers-retours interminables. Une fois l’intrigue du DLC lancée, la gérante du Néo Café no 3 devient également une nouvelle source d’approvisionnement en Baies. Autre évolution majeure, la limite de Méga-Fragments passe de 999 à 9 999 dans la Sacoche. De quoi respirer un peu plus longtemps avant de devoir faire du tri, surtout pour celles et ceux qui enchaînent les combats et les Méga-Évolutions.

Des bugs du DLC enfin corrigés





Cette version 2.0.1 s’attaque aussi à plusieurs problèmes techniques repérés dans les zones d’Extra Illumis. Certains Pokémon orientaient parfois leurs attaques dans la mauvaise direction, la météo refusait occasionnellement de changer, et plusieurs incohérences visuelles pouvaient apparaître pendant les missions. Un bug particulièrement frustrant concernait les Pokémon chromatiques ; certains n’étaient pas enregistrés dans le Méga-Dex malgré l’obtention de leur Méga-Gemme. Le problème est désormais corrigé. Même traitement pour la mission secondaire 0188, qui pouvait rester bloquée malgré un score maximal de recherche. Une simple entrée et sortie de zone devrait maintenant suffire à débloquer la situation.

Une mise à jour discrète mais essentielle





Sans bouleverser le contenu, cette mise à jour améliore nettement le confort de jeu et la fluidité de l’expérience dans Légendes Pokémon: Z-A / Mega Dimension. Entre gestion d’inventaire plus souple et correctifs ciblés, Nintendo et Game Freak montrent qu’ils continuent de peaufiner leur extension. Nous suivrons attentivement les prochaines évolutions, car la Mega Dimension n’a visiblement pas encore livré tous ses secrets.

