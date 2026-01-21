Ubisoft annule Prince of Persia : Les Sables du Temps et d'autres jeux, Assassin's Creed Black Flag Resynced devrait se faire attendre

Le Prince ne reviendra pas...





2026, l'année du renouveau pour Ubisoft ? Ce qui est sûr, c'est que ce mois de janvier ne va pas arranger son image auprès des joueurs. Après la fermeture du studio Ubisoft Halifax, l'éditeur a enfin pris la parole au sujet de sa restructuration interne comme il l'avait promis et le communiqué a eu de quoi surprendre, mais pas forcément en bien. En effet, parmi les points abordés, il est question d'une révision de la feuille de route révisée de son portfolio, c'est-à-dire de la sortie de ses jeux, et ce pour les trois années à venir.

Il y a eu de sacrés changements depuis décembre et le plus notable concerne le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps... tout bonnement annulé une bonne fois pour toutes alors qu'il devait officiellement sortir avant le 31 mars 2026 et que les rumeurs évoquaient carrément un lancement mi-janvier. Le silence radio en termes de marketing prend désormais tout son sens.

Le compte Twitter / X de la licence et Ubisoft France ont tout de même réagi afin d'annoncer la mauvaise nouvelle à la communauté :

Chers fans de Prince of Persia, Nous souhaitions vous partager la nouvelle nous-mêmes. Nous avons pris la décision difficile d'arrêter le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Nous comprenons votre grande déception. Pour les fans comme pour les équipes, ce jeu a toujours été d'une grande importance. Même si le projet avait un réel potentiel, nous n'avons pas réussi à atteindre le niveau de qualité que vous méritez, et le poursuivre aurait requis du temps et des investissements que nous ne pouvons raisonnablement pas nous permettre. Nous ne voulions pas non plus sortir un jeu qui n'aurait pas été à la hauteur de ce que représente l'original. L'univers et l'héritage de Prince of Persia sont toujours très chers à nos cœurs et cette décision ne signifie pas que nous laissons la franchise de côté. Merci pour votre passion, votre patience et votre amour pour la saga Prince of Persia. - L'équipe Prince of Persia

Initialement annoncé en septembre 2020 avant d'être rebooté et confié à Ubisoft Montréal, puis redévoilé sans se montrer en juin 2024, ce projet se sera fait attendre bien longtemps. Heureusement que nous avons eu droit à Prince of Persia: The Lost Crown et The Rogue Prince of Persia dans le même temps.

Des jeux perdus dans les Sables du Temps...





Mais ce n'est évidemment pas tout. Cinq autres projets ont eux aussi été annulés, bien que n'ayant jamais été annoncés auprès du public. Le hic, c'est qu'il y avait tout de même trois nouvelles licences, soit autant de prises de risques qui commencent à se faire rares chez les gros éditeurs.

Dans un environnement de marché durablement plus sélectif, comme l'illustre le dernier trimestre, et dans le cadre de la finalisation du nouveau modèle opérationnel du Groupe, Ubisoft a procédé à un examen approfondi de son pipeline de contenus au cours des mois de décembre et janvier. Cela a conduit à la décision stratégique de recentrer son portefeuille, de réallouer ses ressources et de revoir en profondeur sa feuille de route sur les trois prochaines années. Cette démarche vise à retrouver des niveaux de qualité exceptionnels sur le segment des jeux d'aventure en monde ouvert et à opérer un changement d'échelle sur les expériences natives Games-as-a-Service, comme l'illustre le projet récemment acquis, March of Giants. Le portefeuille ainsi redéfini est conçu pour placer les Creative Houses dans les meilleures conditions de réussite. En conséquence, les mesures prises sont les suivantes : Ubisoft a arrêté le développement de 6 jeux ne répondant pas aux nouveaux critères renforcés de qualité de priorisation du portefeuille au niveau du Groupe. Cela inclut le remake de Prince of Persia: The Sands of Time, ainsi que 4 titres non annoncés, dont 3 nouvelles marques, et un jeu mobile ;

de priorisation du portefeuille au niveau du Groupe. Cela inclut le remake de Prince of Persia: The Sands of Time, ainsi que 4 titres non annoncés, dont 3 nouvelles marques, et un jeu mobile ; En parallèle, le Groupe accordera un temps de développement supplémentaire à 7 jeux afin de garantir l'atteinte de standards de qualité renforcés et de maximiser la création de valeur à long terme. Cela inclut le titre non annoncé initialement prévu pour l'exercice FY26, qui a été reporté à FY27.

De l'attente pour une meilleure qualité





Vous l'aurez compris, les prochains gros AAA (voire AAAA) de l'éditeur risquent de se faire attendre encore un moment, à commencer par le mystérieux projet qui devait sortir avant fin mars. Oui, celui que tout désignait comme étant Assassin's Creed Black Flag Resynced va donc se faire attendre encore un peu, désormais prévu entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. La licence ne manque d'ailleurs pas de jeux en cours de développement, dont Assassin's Creed Codename Hexe, qui est sans doute parmi les sept mentionnés et qu'il ne faut clairement pas espérer voir avant l'année prochaine. Alors que ces derniers mois ont été riches en nouveautés pour les fans entre Shadows et Mirage, le rythme risque clairement de ralentir.

En ce qui concerne les autres changements au sein d'Ubisoft, nous ferons le point dans un autre article.

Vous pouvez actuellement acheter un pack regroupant les versions PS5 de Prince of Persia: The Lost Crown et Assassin's Creed Mirage à seulement 29,99 € à la Fnac.