Actualité
Accueil Actualités
PlayStation Plus europe france 13.12.2013.

PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en février 2026 dévoilé, il y aura de quoi faire !

par
Source: PlayStation

Une fois de plus, ce sont quatre jeux que nous allons pouvoir récupérer, même si l'un d'eux a clairement de quoi diviser.

Les jeux offerts du PlayStation Plus de février 2026

Il faut croire que l'annonce de Sony Interactive Entertainment en janvier 2025 a été discrètement balayée sous le tapis, car il était alors question d'axer les offres du PlayStation Plus sur les jeux PS5 à compter de 2026. Nous n'avions constaté aucun changement le mois dernier et cela n'ira clairement pas dans ce sens en février. En effet, parmi les quatre titres qui seront proposés aux abonnés, trois disposeront de versions PS4 et le plus intéressant du lot n'a d'ailleurs pas eu droit à une mise à niveau sur la plus récente console.

PlayStation Plus février 2026

Nous pourrons donc (re)découvrir Ace Combat 7: Skies Unknown avant l'arrivée plus tard dans l'année du huitième épisode numéroté, soit une bonne manière de faire découvrir la licence à une plus large audience. À côté de ça, Subnautica: Below Zero s'adressera aux amateurs de survie et d'aventure sous-marine, tandis qu'Ultros est un metroidvania à la direction artistique pour le moins atypique. Enfin, il y a... Undisputed, qui ne boxe pas dans la même catégorie et s'est fait descendre par la critique et les joueurs à sa sortie en 2024.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 3 février, et ce jusqu'au 2 mars.

Les sorties du PlayStation Plus pour février 2026

Need For Speed Unbound 31 12 2025

Need For Speed Unbound

  • Jusqu'au 2 février
  • Support : PS5
Disney Epic Mickey Rebrushed 31 12 2025

Disney Epic Mickey: Rebrushed

  • Jusqu'au 2 février
  • Supports : PS5 et PS4
Core Keeper 31 12 2025

Core Keeper

  • Jusqu'au 2 février
  • Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour février 2026

Undisputed 28 01 2026

Undisputed

  • À partir du 3 février
  • Support : PS5
Subnautica Below Zero 28 01 2026

Subnautica: Below Zero

  • À partir du 3 février
  • Supports : PS5 et PS4
Ultros 28 01 2026

Ultros

  • À partir du 3 février
  • Supports : PS5 et PS4
Ace Combat 7 Skies Unknown 28 01 2026

Ace Combat 7: Skies Unknown

  • À partir du 3 février
  • Support : PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en janvier 2026 dévoilés, dont de grosses productions japonaises

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
PlayStation Plus PS+ programme jeux offerts février 2026 PS5 PS4 Essential Vidéo

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires