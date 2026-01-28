PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en février 2026 dévoilé, il y aura de quoi faire !

Les jeux offerts du PlayStation Plus de février 2026





Il faut croire que l'annonce de Sony Interactive Entertainment en janvier 2025 a été discrètement balayée sous le tapis, car il était alors question d'axer les offres du PlayStation Plus sur les jeux PS5 à compter de 2026. Nous n'avions constaté aucun changement le mois dernier et cela n'ira clairement pas dans ce sens en février. En effet, parmi les quatre titres qui seront proposés aux abonnés, trois disposeront de versions PS4 et le plus intéressant du lot n'a d'ailleurs pas eu droit à une mise à niveau sur la plus récente console.

Nous pourrons donc (re)découvrir Ace Combat 7: Skies Unknown avant l'arrivée plus tard dans l'année du huitième épisode numéroté, soit une bonne manière de faire découvrir la licence à une plus large audience. À côté de ça, Subnautica: Below Zero s'adressera aux amateurs de survie et d'aventure sous-marine, tandis qu'Ultros est un metroidvania à la direction artistique pour le moins atypique. Enfin, il y a... Undisputed, qui ne boxe pas dans la même catégorie et s'est fait descendre par la critique et les joueurs à sa sortie en 2024.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 3 février, et ce jusqu'au 2 mars.

Les sorties du PlayStation Plus pour février 2026

Need For Speed Unbound Jusqu'au 2 février

Support : PS5 Disney Epic Mickey: Rebrushed Jusqu'au 2 février

Supports : PS5 et PS4 Core Keeper Jusqu'au 2 février

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour février 2026

Undisputed À partir du 3 février

Support : PS5 Subnautica: Below Zero À partir du 3 février

Supports : PS5 et PS4 Ultros À partir du 3 février

Supports : PS5 et PS4 Ace Combat 7: Skies Unknown À partir du 3 février

Support : PS4

