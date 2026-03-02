Légendes Pokémon : Z-A, une ultime Méga-Évolution enfin disponible, voici comment l'obtenir !

Une dernière Méga-Évolution pour la route





Sans surprise, le récent Pokémon Presents a remis en avant Légendes Pokémon : Z-A, sorti en fin d'année dernière. Alors que le lancement de son DLC Méga-Dimension n'a pas traîné, à peine deux mois après, il n'y avait finalement rien qui pressait puisque la 10G de Pokémon Vents et Vagues est encore loin. Pour autant, c'est d'ores et déjà son ultime ajout connu à ce jour qui a fait parler de lui lors de la présentation. Comme nous l'avions évoqué lorsque toutes les illustrations des nouvelles Méga-Évolutions avaient été publiées en janvier, il en manquait une dernière encore inaccessible.

Il s'agit de Méga-Carchacrok Z, une forme qui perd le type Sol pour être exclusivement Dragon, en plus d'être visuellement bien plus classe. Cela porte le nombre de Méga-Évolution Z à trois, ce qui n'est pas beaucoup, à se demander pourquoi avoir créé une nouvelle catégorie juste pour eux. Il peut donc désormais être obtenu, du moins par les joueurs étant repassés à la caisse... Son introduction a été effectuée en vidéo, dans laquelle toutes les nouvelles créatures du jeu passent en revue.

Comment obtenir la Carchacrokite Z ?





En effet, une nouvelle mission est accessible en récupérant le Cadeau Mystère associé depuis vendredi, baptisé « Faille extradimensionnelle particulière détectée ! ». Si tout le monde peut l'obtenir, il faut néanmoins remplir certaines conditions pour y prendre part, à commencer par avoir effectué une aventure extradimensionnelle du DLC Méga-Dimension, ce qui permet de détecter une faille extradimensionnelle spéciale. Vous l'aurez compris, pour affronter Méga-Carchacrok Z et obtenir la Carchacrokite Z, il est nécessaire de débourser les 29,99 € requis par l'extension.

Vous trouverez sa description et quelques visuels supplémentaires en page suivante.

Des cadeaux pour les utilisateurs de Pokémon HOME





Mais ce n'est pas tout, car un point a été fait au sujet de la connectivité entre Légendes Pokémon : Z-A et Pokémon HOME. Bon, aucune date n'a été donnée, mais nous avons désormais la certitude que les créatures capturées à Illumis ne pourront pas être envoyées dans les précédents jeux de la licence, de même que celles provenant d'un ancien épisode qui y auraient été transférées. Il n'y aura donc aucun intérêt à envoyer votre chouchou visiter Kalos.

Au passage, envoyer des Pokémon de Légendes Pokémon : Z-A vers Pokémon HOME permettra de recevoir dans la version mobile de l'application un Germignon Baron, un Gruikui Baron et un Kaiminus Baron. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, des Méga-Gemmes seront offertes dans Pokémon Champions pour l'envoi de certains de nos compagnons d'aventure.

Un point sur la Saison 7 du Club de Combat Z-A





Pour finir, la Saison 7 des affrontements classés est actuellement en cours jusqu'au jeudi 12 mars 2026 à 2h59. C'est l'occasion d'obtenir l'ensemble des Méga-Gemmes bloquées derrière ce mode. Notez que si tous les Pokémon du jeu et son DLC sont autorisés, il n'est possible d'en utiliser que deux parmi ceux qualifiés de spéciaux (Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groudon et Rayquaza). À priori, toutes les futures saisons devraient désormais offrir les mêmes récompenses.

Méga-Gemmes Rang S : Braségalite.

Rang T : Laggronite.

Rang U : Jungkite.

Rang V : Glaivodite.

Rang W : Blindépiquite.

Rang X : Goupelinite.

Rang Y : Amphinolite. Fin de saison Rang A : 3 Capsules d'Or, 5 Capsules d'Argent, 3 Graines Maîtrise et 1 Maxi Pépite.

Rang B à rang E : 2 Capsules d'Or, 3 Capsules d'Argent, 2 Graines Maîtrise et 2 Pépites.

Rang F à rang I : 1 Capsule d'Or, 2 Capsules d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

Rang J à rang M : 1 Capsule d'Argent, 1 Graine Maîtrise et 2 Pépites.

Rang N à rang R : 1 Graine Maîtrise et 1 Pépite

Rang S et inférieur : 1 Pépite.

